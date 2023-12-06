ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И БЛОГ ⟩ Президент Алар Карис сделает заявление

Президент Алар Карис сегодня в Кадриорге после встречи с представителями партий Рийгикогу сделает заявление для прессы и ответит на вопросы журналистов. За мероприятием, которое начнется в 15:00, можно будет следить в прямом эфире на Postimees через веб-трансляцию и блог.