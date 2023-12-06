В центре Таллинна состоится митинг с осуждением ХАМАС

Акция, которая начнется в 15 часов, призвана выказать солидарность народу Израиля и подчеркнуть, что первопричиной всех жертв, как с израильской стороны, так и со стороны жителей Газы, является террористическая организация ХАМАС, которая устроила массовую резню в Израиле 7 октября, похитив при этом 242 человека.

Как считают организаторы митинга, Саша Совенко и Даниил Куракин, любой, кто выступает против войны и страданий в секторе Газа, должен выступать против зачинщиков этой войны, а именно - против ХАМАС, должен требовать от этой террористической организации прекратить огонь, а не выступать против обороняющегося Израиля, попутно подогревая антисемитские настроения в обществе. По оценке организаторов мероприятия, важно напоминать, кто является настоящим виновником этого конфликта, чтобы каждый человек мог для себя понять, кто в этой истории находится на стороне настоящего зла.

Организаторы митинга просят от представителей общественности занять четкую и твердую позицию в этом конфликте, который уже сейчас влияет на нашу страну, не выставлять жертвами тех, кто ими не является, и перестать винить жертв террористической агрессии. Инициаторы акции настаивают на необходимости полного осуждения террористической группировки ХАМАС и требуют его ликвидации, а также требуют возвращения всех похищенных израильских заложников.

По оценке организаторов мероприятия, важны четкая позиция по этому конфликту, а также изучение исторических фактов, поскольку история арабо-израильского противостояния насчитывает уже почти 70 лет, и на протяжении всего этого периода агрессором всегда выступали арабские страны, в то время как Израиль всегда занимал обороняющуюся позицию.

Инициаторы митинга призывают не допускать обвинений в адрес жертв, а также не допускать поощрения террористов.