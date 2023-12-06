Наконец-то ⟩ В Таллинне сократился срок выдачи разрешений на строительство

По словам вице-мэра Мадле Липпус, за год проделана важная работа и уже заметны позитивные результаты по части сроков рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на строительство и эксплуатацию.

Вице-мэр Мадле Липпус на улице Татари. Фото: Tairo Lutter

«Организация работы департамента городского планирования несколько изменилась, произошли структурные изменения, в результате работа продвигается более эффективно. За три года средний срок рассмотрения сократился примерно в два раза – со 154 до 73 дней. Во втором полугодии текущего года средний срок рассмотрения на данный момент составляет 63 дня. Помимо ускорения этих процессов в этом году было выдано больше разрешений, чем в прошлом – за 11 месяцев этого года мы уже достигли уровня прошлого года. В сравнении с декабрем 2022 года, надеемся, что в этом месяце удастся выдать более сотни разрешений на строительство», - сказала Липпус.

Для ускорения процесса выдачи разрешений на строительство город обращает больше внимания на качество представленных ходатайств и проектов, в начале процесса определяется необходимость привлечения собственников сети, значительно изменены внутренняя организация работы и процессы. Поскольку деятельность, направленная на улучшение услуг, продолжается, в будущем ожидаются новые продвижения.

Изменения также введены в процесс рассмотрения планировок, что ускорит процесс, работа над этим продолжается. Например, поставлена цель оповещать ходатая об инициировании детальной планировки о том, что существует возможность пройти процесс через ходатайство об условиях проектирования, если в отношении конкретного ходатайства это возможно. Ходатайство о разрешении на строительство через условия проектирования проще для заявителя и быстрее в сравнении с процессом рассмотрения детальной планировки. Это сократит число предложений об инициировании детальной планировки, а число ходатайств об условиях проектирования возрастет.

Хотя изменение процесса, вызванное изменением закона, и рост объемов работы увеличивают срок рассмотрения условий проектирования, за 11 месяцев текущего года уже выдано 146 условий проектирования, тогда как за весь прошлый год – 124.

«Важной задачей, которая стоит перед нами, является сотрудничество с Регистром строений, чтобы его среда поддерживала нашу деятельность. Сейчас там возникают некоторые системные ошибки, например, в работе элементарных оповещений, но, если мы сможем в будущем справиться с ними, вероятно, что в течение нового года мы сможем достичь сроков, которые установлены законом к рассмотрению ходатайств», - добавила Липпус.