Волна сокращений не стихает: эксперт рассказал, как пережить увольнение

При подаче заявления постарайтесь выделиться среди других претендентов. Мотивационное письмо всегда заполняйте исходя из конкретной вакансии – CV должно быть четким, конкретным и подчеркивать сильные стороны, а широкий круг рекомендателей добавит вашему резюме авторитета. В интернете можно найти множество примеров CV, но не стоит копировать пустые фразы, такие как «Я люблю вызовы», «Я ориентирован на результат», «Я командный игрок». Лучше перечислите свои профессиональные достижения на данный момент и приведите конкретные примеры успешного сотрудничества.

Подумайте о смене карьеры

Конечно, не всем сокращенным нужна смена карьеры, но об этом все же стоит задуматься. Если текущая сфера работы себя исчерпала – либо в мире в целом, либо вы сами все сделали в этой сфере и наступила усталость – есть повод осмотреться и подумать, какие существуют альтернативы. Определенно стоит обсудить карьерные изменения с профессионалом, который сможет задать правильные вопросы и направить соискателя на путь, на котором в противном случае он никогда бы не оказался. Смена карьеры всегда означает выход из зоны комфорта, но мало кто потом жалеет о принятом решении. Наоборот – чем радикальнее смена работы, тем более довольными, гордыми и уверенными в себе остаются люди.

Даже планируя смену карьеры, не следует рассылать заявления буквально повсюду. Читать объявления о вакансиях нужно с мыслью – действительно ли вы хотите этим заниматься и есть ли у вас для этого предпосылки (даже если навыков еще не хватает). Не обязательно ждать объявления о приеме на работу – если вы чувствуете, что хотите получить конкретную должность или мечтаете работать в конкретной компании, свяжитесь с ее отделом кадров и предложите свою кандидатуру. Инициатива всегда приветствуется, и, когда подходящая вакансия появится, ваше резюме уже будет лежать на столе. Конечно, с отказами тоже надо научиться справляться, и ни в коем случае не следует принимать их слишком близко к сердцу – зачастую причины отрицательного ответа вообще никак не связаны с кандидатом.

Станьте волонтером или попробуйте кратковременную работу

Поскольку продолжительное ничегонеделание способно вогнать в тоску почти каждого, так или иначе работать стоит, даже если вам за это не платят. Предлагается довольно много кратковременной работы, которая дает возможность попробовать разные профессии хотя бы для того, чтобы исключить то, чем вы точно не захотите заниматься никогда жизни. Во многих сферах также ищут добровольцев. Участие в организации концерта, спортивного соревнования или конференции даст вам новые навыки и знакомства, которые больше нигде не получить. Каждая новая задача может стать ключом, открывающим дверь в мир труда.