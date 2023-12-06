По мере приближения Рождества люди все чаще посещают магазины и делают покупки заранее. Из специального рождественского ценового сравнения электронной корзины покупок Postimees выясняется, что самую выгодную рождественскую корзину можно приобрести в интернет-магазине Barbora.
Для подписчиков
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СРАВНЕНИЕ ЦЕН ⟩ Доступный рождественский стол возглавляют пипаркоки и кровяные колбасы
В Barbora рождественская корзина обойдется в 49 евро и 2 цента, за ней следует e-Prisma, где корзина на 1 евро и 20 центов дороже, то есть 50 евро и 22 цента. Среди четырех сравниваемых интернет-магазинов третье место занимает e-Selver с ценой корзины 55 евро и 79 центов, а самая дорогая рождественская корзина находится в e-Rimi. Цена корзины в e-Rimi составляет 56 евро и 83 цента.