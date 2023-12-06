Фотоновость: на стене дома в Таллинне появилась провокационная надпись

Сегодня, 6 декабря, читатель прогуливался по центру Таллинна, как вдруг в его поле зрения попала надпись на одном из домов по адресу Каарли, 9: «Украинец, на фронт!» было написано в грубой форме.

Полиция была немногословна. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов заявила, что, согласно уголовному кодексу, данный текст не содержит языка вражды и, соответственно, не преследуется законом. «Однако речь идет о повреждении частного имущества (здания), и собственник дома может обратиться в полицию с заявлением по этому поводу», - добавила она.

Пресс-секретарь горуправы Таллинна Юкко Ноони сообщил, что передал информацию о надписи МуПо, и они уже работают над тем, чтобы связаться с владельцем дома/квартирным товариществом. Ноони заверил, что стена будет очищена в ближайшее время.