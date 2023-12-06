Мать восьмерых детей Майлис Репс: меньше всего хотелось бы, чтобы дети лишились своего дома

– Я думаю, Игорь Манг (астролог – прим. ред.) говорил она будет оставаться до марта [в кабинете премьер-министра]? Шутки шутками, но партия перестанет поддерживать ее, и Кае [Каллас] определенно не светит долгая политическая карьера здесь, в Эстонии, в качестве премьер-министра. Это социальное недовольство, которое сегодня еще можно игнорировать, будет только нарастать в январе. Возьмем, хотя бы небольшие решения, которые повлияют на многодетные семьи. В Эстонии 93 многодетных семьи, с 1 января мы заберем по 200 евро у каждой из этих семей. Это что, огромная финансовая экономия? Интересно, принимая такие политические решения и продавливая голосования силой, они хорошо спят по ночам? Вопрос не в том, нужно ли принимать плохие решения. Проблема в том, что они могут себе позволить принимать плохие решения, потому что у них такой большой мандат. С 37 местами в Рийгикогу Партии реформ очень и очень близка к тому, чтобы одна партия, по сути, решала все, и это определяет их настрой. Теперь единственный вопрос заключается в том, что если через три года это не будет строго наказано [на парламентских выборах] и подобное окажется возможным снова, то мы будем очень близки к режиму Орбана [в Венгрии]. Извините, что так сравниваю, но я много об этом думала. Посмотрите, что произошло на последних выборах. Все время звучало как лозунг, что хороших альтернатив нам (Партии реформ – прим. Е.М.Л.) нет. Это не очень хорошая тенденция. Если у нас пытаются создать впечатление, что все остальные партии плохие, глупые или экстремистские и только одна правильная, то именно это и произошло с Орбаном задолго до того, как Орбан сам начал регулировать все силой.