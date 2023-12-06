Мартин Хельме назвал условия EKRE для вывода Рийгикогу из тупика

По словам председателя Консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме, для того, чтобы выйти из сформировавшегося в Рийгикогу тупика, нужно раскрыть пять тем.
«Мы не смиримся с извращением брака. Так нельзя, - написал Хельме в социальных сетях. - Из повестки дня нужно исключить план по цензуре - это значит, что ни в коем случае нельзя продолжать работу над законом о языке вражды».
EKRE также хочет, чтобы систему электронных выборов изменили или отменили. «Нужно отменить урезание пособий для многодетных семей и семейных пособий», - указал Хельме.
«Если правительство не станет обсуждать ни один из этих пяти пунктов, нет смысла разговаривать со мной о компромиссе», - заявил Хельме.