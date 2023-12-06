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Мужчина, участвовавший в поножовщине в Тамсалу, отсидел 13 лет за убийство

Айвар Ояперв
, журналист Virumaa Teataja
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Наручники. Иллюстративное фото.
Наручники. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Осужденный за убийство Евгений Лаугал, отбывавший на тот момент 13-летний срок, в 2014 году подал заявление о досрочном освобождении. Суд отказал ему, поскольку, в том числе, Лаугал совершил во время отбывания наказания преступление, связанное с насилием в отношении сотрудника тюрьмы, получил 16 дисциплинарных взысканий, и у него были диагностированы зависимости от алкоголя, героина и других опиатов.

Сейчас мужчина свободен, но не на свободе - его подозревают в поножовщине, произошедшей в понедельник в поселке Сяэселе в Тамсалу, но он также получил серьезные ранения в ходе семейной ссоры и находится в больнице.

По данным прокуратуры, задержан мужчина, причастный к поножовщине в Сяэселе в городе Тамсалу. «В понедельник вечером в Тамсалу произошла ссора между сожителями, для разрешения которой была вызвана полиция. На сегодняшний день задержан 49-летний мужчина, участвовавший в конфликте, который также получил травмы. В связи с произошедшими событиями начато уголовное расследование, и подробности уточняются», - ответила на запрос Virumaa Teataja прокурор Вируской окружной прокуратуры Элле Карм.

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