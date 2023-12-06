Мужчина, участвовавший в поножовщине в Тамсалу, отсидел 13 лет за убийство

Осужденный за убийство Евгений Лаугал, отбывавший на тот момент 13-летний срок, в 2014 году подал заявление о досрочном освобождении. Суд отказал ему, поскольку, в том числе, Лаугал совершил во время отбывания наказания преступление, связанное с насилием в отношении сотрудника тюрьмы, получил 16 дисциплинарных взысканий, и у него были диагностированы зависимости от алкоголя, героина и других опиатов.