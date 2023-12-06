Ср, 6.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Шестнадцатилетняя Энели Ефимова – чемпионка Европы!

rus.postimees.ee
Copy
Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

Энели Ефимова в среду вечером выиграла на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Отопени в Румынии золотую медаль по плаванию на 100 метров брассом среди женщин.

Победное время эстонской пловчихи составило 1 минуту 03,21 секунды, что является рекордом Эстонии. Она улучшила результат более чем на полсекунды.

Серебряную медаль завоевала итальянка Бенедетта Пилато (1:03,76), а бронза досталась нидерландке Тес Шаутен (1:04,04).

Впервые за всю историю представитель Эстонии завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх