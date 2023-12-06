Шестнадцатилетняя Энели Ефимова – чемпионка Европы!

Энели Ефимова в среду вечером выиграла на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Отопени в Румынии золотую медаль по плаванию на 100 метров брассом среди женщин.
Победное время эстонской пловчихи составило 1 минуту 03,21 секунды, что является рекордом Эстонии. Она улучшила результат более чем на полсекунды.
Серебряную медаль завоевала итальянка Бенедетта Пилато (1:03,76), а бронза досталась нидерландке Тес Шаутен (1:04,04).
Впервые за всю историю представитель Эстонии завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.