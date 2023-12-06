Путин в гостях у шейхов. Зачем президент воюющей России вновь решился выехать за границу

После нападения на Украину Эмираты превратились в центр российской деловой активности и международной торговли. Туда из Европы перебрались российские нефтяные трейдеры, через Дубай рекой потекли российские деньги, там осели многие уехавшие после начала войны бизнесмены и их семьи.

В сентябре появились сообщения о том, что США, Великобритания и ЕС обеспокоены ростом поставок товаров двойного назначения через ОАЭ в Россию и отправили представительную делегацию в Эмираты, чтобы это обсудить. А в октябре США ввели санкции против компании из ОАЭ за нарушение потолка цен на российскую нефть.

В среду Путина ждали в Абу-Даби строевые верблюды по обочинам, почетный караул и небо цвета российского флага. Несмотря на то, что президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встречать гостя в аэропорт не поехал, Путин поблагодарил его «за красочный и дружеский прием».

Шейх назвал Путина «дорогим другом», они похвалили крепнущие связи и растущую торговлю, на чем открытая часть встречи и завершилась.

Самолет Путина охраняли четыре российских истребителя Фото: Reuters

Визит этот нужен не только Путину. ОАЭ стараются закрепить за собой статус новой Швейцарии - нейтральной и богатой страны, магнита для торговцев и финансистов всего мира. Она дружит со всеми и потому представляет собой отличное место для международных встреч, ярмарок и - если потребуется - мирных переговоров.