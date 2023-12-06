Второй год подряд: курьер доставит елку к дверям дома всего за 30 минут

Традиционно, когда Рождество приближается, перед магазинами начинают появляться точки продаж, где продаются обыкновенные ели от эстонской лесной компании Artiston, выросшие на плантациях на юге Эстонии. Те же деревья можно заказать в интернет-магазине по адресу joulupuud.ee, а также второй год подряд дерево можно заказать через платформу Wolt.

Специалист Artiston Тармо Вахтер в обычные дни работает лесником и ежегодно помогает посадке сотен тысяч новых лесных саженцев, ухаживая за ними и способствуя возникновению нового поколения леса. Вахтер признает, что в прошлом году впервые продавая на платформе Wolt, у него были некоторые опасения, но ни одна из них не оправдалась. «У такого способа заказа дерева есть своя клиентура. Как и на продажной площадке, мы также внимательно проверяем, какое дерево отправляем человеку, при заказе через Wolt», - уточняет Вахтер.