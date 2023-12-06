Второй год подряд: курьер доставит елку к дверям дома всего за 30 минут

Традиционно в доме жителя Эстонии во время Рождества стоит елка. Кто-то сам привозит дерево из леса, кто-то выбирает искусственную елку, а кто-то покупает настоящее дерево у торговца. Будущее уже здесь, так как уже второй год подряд даже курьер Wolt доставляет елку к дверям дома всего за 30 минут.
Традиционно, когда Рождество приближается, перед магазинами начинают появляться точки продаж, где продаются обыкновенные ели от эстонской лесной компании Artiston, выросшие на плантациях на юге Эстонии. Те же деревья можно заказать в интернет-магазине по адресу joulupuud.ee, а также второй год подряд дерево можно заказать через платформу Wolt.