Полицейские спасли от смерти посетителя магазина

2 декабря в 10:15 полиции поступил вызов в магазин в Насва на Сааремаа, где мужчина с признаками опьянения не мог сам выйти из магазина. Прибывший на место полицейский патруль обнаружил, что 59-летний мужчина лежит на полу в магазине, но является контактным.

Когда полицейские стали выводить мужчину из магазина, у него резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание и в какой-то момент у него пропал пульс. Полицейские сразу же приступили к реанимации, сделали мужчине непрямой массаж сердца и ввели кислород. Когда на место прибыла скорая помощь, полицейские продолжали ей помогать. У мужчины вновь появился пульс и скорая помощь отвезла его в больницу.