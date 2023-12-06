Ремонт сломанных вещей скоро станет дешевле

В будущем потребители Европейского союза получат лучший и более дешевый доступ к запчастям для неисправных продуктов. Для достижения этого эти части должны быть освобождены от так называемой защиты дизайна, о чем сообщили представители стран-членов ЕС после переговоров с Европейским Парламентом. Возможная экономия для потребителей оценивается в 340-544 миллиона евро за десять лет.