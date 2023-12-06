Ремонт сломанных вещей скоро станет дешевле

Если вы хотите отремонтировать свой автомобиль, вам часто приходится платить ужасно высокие цены за запчасти, поскольку они часто должны поступать от оригинального производителя. Теперь Европейский союз хочет изменить эту ситуацию, сообщает немецкое агентство печати.
В будущем потребители Европейского союза получат лучший и более дешевый доступ к запчастям для неисправных продуктов. Для достижения этого эти части должны быть освобождены от так называемой защиты дизайна, о чем сообщили представители стран-членов ЕС после переговоров с Европейским Парламентом. Возможная экономия для потребителей оценивается в 340-544 миллиона евро за десять лет.