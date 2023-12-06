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Ремонт сломанных вещей скоро станет дешевле

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В будущем ремонт в автомастерской может обойтись дешевле.
В будущем ремонт в автомастерской может обойтись дешевле. Фото: VANO SHLAMOV

Если вы хотите отремонтировать свой автомобиль, вам часто приходится платить ужасно высокие цены за запчасти, поскольку они часто должны поступать от оригинального производителя. Теперь Европейский союз хочет изменить эту ситуацию, сообщает немецкое агентство печати.

В будущем потребители Европейского союза получат лучший и более дешевый доступ к запчастям для неисправных продуктов. Для достижения этого эти части должны быть освобождены от так называемой защиты дизайна, о чем сообщили представители стран-членов ЕС после переговоров с Европейским Парламентом. Возможная экономия для потребителей оценивается в 340-544 миллиона евро за десять лет.

Согласно предоставленной информации, предложенный новый регламент, среди прочего, затрагивает запчасти для автомобилей. Однако они могут быть предназначены только для ремонта и должны быть точно такими же, как оригинальные детали. В пресс-релизе в качестве примера приводятся поврежденная дверь или разбитая фара.

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