По меньшей мере двое детей российского олигарха Романа Абрамовича являются гражданами Литвы, признали власти балтийской республики. Литовский министр внутренних дел заявила, что теперь страна намерена поменять законы о гражданстве, чтобы их нельзя было использовать для обхода санкций, введенных против России из-за войны в Украине.
Литва признала, что дети Абрамовича получили ее паспорта. Теперь она намерена поменять законы о гражданстве
Сейчас законы Литвы не предполагают возможности аннулировать такие паспорта, даже если их используют для того, чтобы обойти санкции.
О литовских паспортах детей Абрамовича утром 6 декабря сообщили международный консорциум журналистов-расследователей OCCRP и его литовский партнер Siena.
Журналисты нашли скан паспорта сына олигарха - Аркадия Абрамовича - в рамках расследовательского проекта Cyprus confidential. Там же был обнаружен номер литовского паспорта Анны Абрамович.
По данным СМИ, Аркадий получил паспорт Литвы десять лет назад, срок его действия истекает 5 декабря этого года. Когда был выдан паспорт Анны, неизвестно.
В январе 2022 года британская газета Guardian сообщила, что еще до начала войны в Украине Абрамович переписал на своих семерых детей имущество общей стоимостью около 4 млрд долларов.
Наличие как минимум у двоих детей паспортов страны ЕС делает этот шаг очень похожим на попытку обхода санкций.
Уже через несколько часов после того, как информация о паспортах появилась в литовских СМИ, глава МВД Литвы Агне Билотайте созвала пресс-конференцию. Она подчеркнула, что Анна и Аркадий получили документы еще до войны, пишет литовский портал Delfi.
Глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте, в свою очередь, отметила, что дети Абрамовича не входят в санкционный список и являются частными лицами.
По ее словам, литовские законы не позволяют аннулировать гражданство, которое было получено в ходе стандартной процедуры - например, ввиду происхождения.
Но в том случае, если Анна и Аркадий получили паспорта в виде исключения, то их можно было бы отобрать по соображениям национальной безопасности, говорит Гудзинскайте.
Литва и Португалия меняют законы из-за Абрамовича
О том, что Роман Абрамович имеет литовские корни, СМИ писали еще в 2018 году. Тогда олигарх побывал в Вильнюсе, и его визит спровоцировал волну спекуляций о том, что он якобы оформляет литовский паспорт для себя.
Через несколько часов после пресс-конференции Агне Билотайте сообщила в фейсбуке, что Литва намерена поменять законы о гражданстве.
«Принимая во внимание информацию о том, что литовские паспорта детей российского олигарха Абрамовича могли быть использованы для обхода санкций, я хочу подчеркнуть, что литовские паспорта не могут быть прикрытием для таких действий», - написала министр.
Она сообщила, что поправки к закону Литвы о гражданстве уже подготовлены. Согласно этим поправкам, соображения национальной безопасности могут стать поводом для аннулирования литовского паспорта, выданного в том числе на основании происхождения.
Кроме того, глава литовского МВД поручила оценить весь список людей, находящихся под санкциями, и выяснить, у кого из них или из их родственников имеются литовские паспорта.
Как обнаружили СМИ, в прошлом Абрамович также получил гражданство Португалии, заявив, что у него есть еврейские сефардские корни.
После этого Лиссабон решил внести изменения в свои законы о предоставлении гражданства на основании еврейского происхождения, а раввин, который помог ему с получением паспорта, был обвинен в нарушении закона.
Санкции против Абрамовича
Британские власти и Европейский союз считают Абрамовича персоной, приближенной к Кремлю, и наложили на него санкции в связи с нападением России на Украину.
В Великобритании бизнесмену разрешили продать лондонский футбольный клуб «Челси» только при условии, что деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны.
Сам Абрамович категорически отрицает, что у него имеются финансовые связи с Кремлем, и пытается оспорить в суде решение ЕС и Великобритании о применении к нему санкций.
Он рискует попасть и под американские санкции, так как его попытки стать посредником в достижении мира между Украиной и Россией не увенчались успехом, следовало из январской публикации Wall Street Journal.