Литва признала, что дети Абрамовича получили ее паспорта. Теперь она намерена поменять законы о гражданстве

Но в том случае, если Анна и Аркадий получили паспорта в виде исключения, то их можно было бы отобрать по соображениям национальной безопасности, говорит Гудзинскайте.

Литва и Португалия меняют законы из-за Абрамовича

О том, что Роман Абрамович имеет литовские корни, СМИ писали еще в 2018 году. Тогда олигарх побывал в Вильнюсе, и его визит спровоцировал волну спекуляций о том, что он якобы оформляет литовский паспорт для себя.

Через несколько часов после пресс-конференции Агне Билотайте сообщила в фейсбуке, что Литва намерена поменять законы о гражданстве.

«Принимая во внимание информацию о том, что литовские паспорта детей российского олигарха Абрамовича могли быть использованы для обхода санкций, я хочу подчеркнуть, что литовские паспорта не могут быть прикрытием для таких действий», - написала министр.

Она сообщила, что поправки к закону Литвы о гражданстве уже подготовлены. Согласно этим поправкам, соображения национальной безопасности могут стать поводом для аннулирования литовского паспорта, выданного в том числе на основании происхождения.

Кроме того, глава литовского МВД поручила оценить весь список людей, находящихся под санкциями, и выяснить, у кого из них или из их родственников имеются литовские паспорта.

Как обнаружили СМИ, в прошлом Абрамович также получил гражданство Португалии, заявив, что у него есть еврейские сефардские корни.