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SEB: жители Эстонии не экономят на рождественских подарках

Ангелина Тякер
, экономический журналист
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Подарки под елкой.
Подарки под елкой. Фото: www.flickr.com

Несмотря на сложные экономические времена и рост цен, который изменил решения потребителей о покупках, эстонцы не экономят на Рождестве, как показало исследование, проведенное SEB. 67% жителей Эстонии планируют отмечать Рождество на том же уровне, что и в прошлом году, и не собираются экономить.

Виктория Ткач, руководитель проектов сегмента частных клиентов SEB, отметила, что, учитывая экономическую ситуацию, довольно удивительно, что 67% жителей Эстонии не испытывают необходимости экономить на Рождестве.

Тем не менее, 31% участников опроса значительно ограничивают свои деятельность и покупки, чтобы сэкономить время и деньги. «Наиболее остро необходимость сокращения расходов ощущают люди с доходом менее 750 евро в месяц, почти половина из которых значительно ограничивают свои расходы на Рождество. Среди людей с доходом 750-1500 евро это чувствует около трети, и примерно пятая часть людей с доходом свыше 1500 евро считают, что не могут отмечать Рождество на таком же уровне, как в прошлом году», - отметила Ткач, представляя результаты исследования.

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