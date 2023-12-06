SEB: жители Эстонии не экономят на рождественских подарках

Тем не менее, 31% участников опроса значительно ограничивают свои деятельность и покупки, чтобы сэкономить время и деньги. «Наиболее остро необходимость сокращения расходов ощущают люди с доходом менее 750 евро в месяц, почти половина из которых значительно ограничивают свои расходы на Рождество. Среди людей с доходом 750-1500 евро это чувствует около трети, и примерно пятая часть людей с доходом свыше 1500 евро считают, что не могут отмечать Рождество на таком же уровне, как в прошлом году», - отметила Ткач, представляя результаты исследования.