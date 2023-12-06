SEB: жители Эстонии не экономят на рождественских подарках

Несмотря на сложные экономические времена и рост цен, который изменил решения потребителей о покупках, эстонцы не экономят на Рождестве, как показало исследование, проведенное SEB. 67% жителей Эстонии планируют отмечать Рождество на том же уровне, что и в прошлом году, и не собираются экономить.
Виктория Ткач, руководитель проектов сегмента частных клиентов SEB, отметила, что, учитывая экономическую ситуацию, довольно удивительно, что 67% жителей Эстонии не испытывают необходимости экономить на Рождестве.