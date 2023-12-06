На розыгрыше Bingo loto было выиграно почти полмиллиона евро

Последний раз главный приз Bingo выиграли в конце сентября, когда отец большой семьи из Вильяндимаа выиграл 613 830 евро с билетом, купленным через интернет.

Сегодня не были разыгран джекпот Vikinglotto и приз уровня 6+0, но два счастливчика выиграли по 21 243 евро каждый с местным уровнем выигрыша 5+1. Выигрышные билеты были куплены через интернет и в Ahtme Maxima.

За десять месяцев 2023 года Eesti Loto уплатила государству налог на азартные игры в размере 12,7 миллиона евро. За тот же период Eesti Loto выплатила выигрыши на сумму 32,9 миллиона евро, в том числе 6 миллионов евро в виде выигрышей в быстрых лотереях и 2,7 миллиона евро в виде выигрышей в электронных быстрых лотереях.