Чт, 7.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ФСБ РФ заявила о раскрытии подрыва поездов на БАМ

Война в Украине, 652-й день
rus.postimees.ee
Copy
Северомуйский тоннель Байкало-Амурской магистрали (БАМ)
Северомуйский тоннель Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Фото: @LaraLar93023545

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. 

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 652-го дня войны, 7 декабря.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх