Финляндия может открыть границу с РФ 14 декабря

Финляндия готовится открыть пункты пропуска на границе с РФ. Заграждения будут частично сняты 14 декабря, сообщило во вторник, 5 декабря, финское издание Yle со ссылкой на представителя пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена.

По его словам, часть ограждений будет оставлена, поскольку в Финляндии не исключают, что КПП придется закрывать снова. «Мы должны увидеть, продолжится ли это (большой наплыв мигрантов из третьих стран. - Ред.), если границы откроются», - указал Ахтиайнен. Он подчеркнул, что погранслужба Финляндии готова к продлению ограничений на восточной границе в случае, если возникнет новый поток просителей убежища.

Президент Финляндии обвинил РФ в шантаже

Между тем президент Финляндии Саули Ниинистё обвинил российские власти в шантаже. Они искусственно создают кризис на границе с Финляндией, заставляя мигрантов приезжать к КПП, заявил он в интервью немецкой газете Die Zeit, которое будет опубликовано в бумажной версии 7 декабря. Он выразил уверенность, что Россия ошибается, поскольку как Финляндия, так и другие европейские страны осознают неприемлемость такого шантажа.

Ниинистё также напомнил, что РФ предпринимала аналогичные попытки еще в 2015 году, и выразил уверенность в необходимости решительных мер по пресечению таких действий российских властей и президента Владимира Путина. «Думаю, что россияне и Путин не послушаются ничего, кроме языка силы», - добавил он.

Кризис на границе Финляндии и РФ

В конце ноября Финляндия на две недели закрыла последний контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, тем самым полностью перекрыв сухопутную границу с Россией. Открытым остался только пункт пропуска на железной дороге для грузового сообщения «Вайниккала».

Финские власти пошли на этот шаг в условиях наплыва в страну нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки через границу с Россией. В организации этого миграционного кризиса Хельсинки подозревает Москву. Решение о закрытии всей восточной границы было принято для «защиты национальной безопасности Финляндии от гибридной операции России», заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. О возможности закрытия границы объявили также власти Эстонии.