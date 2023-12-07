Опрос ⟩ Большинство считает, что знание эстонского языка должно быть обязательным для сотрудников Wolt и Bolt

В конце ноября пресс-секретарь Bolt заявил в интервью ERR, что незнание эстонского языка работниками платформ не является проблемой, так как в месяц поступает всего несколько жалоб по этому поводу, и в Эстонии не было представлено никакого анализа, который бы показал, что в этом есть необходимость.

Институт общественных исследований в своем последнем опросе поинтересовался у людей, считают ли они необходимым такое требование и сталкивались ли они с проблемами, связанными со знанием языка работниками платформ.

Респондентам был задан следующий вопрос: «Как вы считаете, нужно ли требовать знание эстонского языка от работников платформ совместного использования поездок и курьеров (таких как Bolt и Wolt)?» 19 % ответили «Нет» или «Скорее нет», а 81 % - «Скорее да» или «Да».

89% респондентов эстонцев и 45% респондентов других национальностей считают, что для сотрудников платформ необходимо знание языка. Большинство сторонников всех политических партий, представленных в парламенте, также выступают за введение языковых требований.

95% сторонников «Отечества», 91% сторонников EKRE, 86% сторонников Партии реформ, 81% сторонников СДПЭ, 80% сторонников «Ээсти 200» и 52% сторонников Центристской партии считают, что для работников платформы необходимо требовать знание языка.

Респондентов также спросили о частоте использования этих услуг и о проблемах, с которыми они сталкивались при их использовании в связи со знанием языка сотрудниками.

Из числа респондентов-эстонцев, пользующихся курьерскими услугами регулярно (не реже одного раза в месяц), 66% заявили, что не испытывали проблем с языковыми навыками своих сотрудников, 33 % - что испытывали, и один процент затруднился с ответом. В то время как две трети эстонцев, регулярно пользующихся услугами, говорят, что не испытывали проблем со знанием языка, 80% также считают, что от работников платформ необходимо требовать знание языка.

Опрос Norstat был проведен 4-5 декабря в онлайн-среде среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, всего было опрошено 1000 респондентов.