Серию WRC уже в будущем сезоне ожидают грандиозные перемены

Это ответ Международной автомобильной федерации (FIA) на критику о том, что последние дни этапов чемпионата мира стали скучными, поскольку рейтинг в основном уже составлен, а гонщики берегут покрышки для участков, на которых набираются очки.

В пресс-релизе FIA отмечается, что новая система начисления очков касается воскресенья, но больше подробностей нет.

«Мы утвердили новую систему начисления баллов для производителей, водителей и штурманов. Ее цель – повысить азартность соревнований, особенно в воскресенье», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, FIA решила, что в 2025 и 2026 годах в течение сезона в машинах Rally1 можно будет использовать три гибридных привода. В настоящее время на одну машину можно использовать девять. По мнению FIA, новые правила должны существенно сократить расходы команд.