Заседание Рийгикогу длилось всю ночь

Вчерашнее пленарное заседание Рийгикогу началось в 14:00 и, в числе прочего, на повестке дня было шесть законопроектов, увязанных с доверием к правительству. Это означает, что по поправкам к законопроектам не проводится голосование, а проекты выносятся на окончательное голосование сразу после выступлений представителей и прений.

В то же время депутаты имеют право задавать вопросы докладчикам законопроекта, что оппозиция активно использовала для проведения обструкции. При этом в ходе переговоров каждый из депутатов мог выступить с восьмиминутной речью, что и было сделано. Кроме того, оппозиция воспользовалась правом задавать множество процедурных вопросов. Таким образом, пленарное заседание снова затянулось и продолжилось всю ночь.

В раннему утру четверга Рийгикогу успел принять увязанный с доверием законопроект о внесении изменений в Закон о госпошлине и другие связанные с ним законы; законопроект о внесении изменений в Закон об экологических сборах, Закон о лесе и Закон о промышленных выбросах; законопроект о внесении изменений в Закон о защите окружающей среды и Закон о Земельной книге; законопроект о внесении изменений в Закон о профессиональных окладах высших государственных служащих и Закон о госбюджете.

В 7:00 на рассмотрении находился законопроект госбюджета на 2024 год.