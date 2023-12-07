Правительство освободит от должности главу Кайтселийта

Генерал-майор Юхтеги был назначен командующим Кайтселийта с 19 июля 2019 года Юхтеги является одним из основателей Кайтселийта и начал свою карьеру в качестве офицера Кайтселийта в 1991 году.

Согласно Закону о Кайтселийте, командующий Кайтселийтом назначается и освобождается от должности правительством по совместному предложению министра обороны и командующего Силами обороны, после того как будет заслушано мнение совета старейшин Кайтселийта.

Министр обороны Ханно Певкур и командующий Силами обороны генерал Мартин Херем совместно предложили назначить генерал-майора Ильмара Тамма следующим командующим Кайтселийта. Новый командующий возглавит Кайтселийт 15 декабря в 12 часов дня на торжественной церемонии на таллиннской площади Вабадузе. Стаж государственной службы генерал-майора Ильмара Тамма по состоянию на 15 декабря этого года составляет 31 год и восемь месяцев.

В настоящее время генерал-майор Тамм является заместителем командующего Силами обороны. Он приобрел международный опыт, возглавляя Центр сотрудничества НАТО в области киберзащиты и Балтийский оборонный колледж. Тамм начал свою военную службу в 1992 году в качестве призывника в пехотном батальоне «Калев», после чего продолжил обучение в Финском училище сухопутной обороны. В этом же учебном заведении он прошел курс подготовки старшего штабного офицера.

Военное образование четвертой ступени он завершил в Королевском оборонном колледже в Лондоне. Будущий глава Кайтселийта занимал должности командира батальона связи и отдела связи и информационных систем штаба обороны, а также был первым командиром Центра НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты. Генерал-майор Тамм участвовал в международных военных операциях в Афганистане.