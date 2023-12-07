Тартуский лыжный марафон в следующем сезоне ожидают новшества: три причины, почему было принято это решение

1. Миссия Тартуского марафона – побудить людей двигаться и кататься на лыжах. В какой именно технике люди преодолевают дистанцию, не имеет существенного значения. Важно, чтобы человеку было удобно, потому что позже такие физические нагрузки войдут в привычку и, таким образом, польза от двигательной активности окажется полезной и для любителя спорта и для общества в целом.

2. Коньковый стиль катания удобнее. Не нужно беспокоиться о специальной смазке или наличии классической лыжни. Кататься можно даже если снега немного. Красота в простоте.

3. Коньковый стиль катания популярен, особенно среди молодежи. Безусловно, свою роль в этом сыграл биатлон, поскольку он захватил телевидение и оказывает сильное влияние на восприятие людьми катания на лыжах как вида спорта.

Поэтому организаторы считают, что сейчас самое время изменить правила и разрешить лыжникам использовать и катание вольным стилем. Дистанцию Тартуского лыжного марафона протяженностью 31 км вольным стилем можно будет преодолеть 17 февраля, а классические гонки на 63 км и 31 км – 18 февраля. Регистрация по лучшей цене продлится до 11 декабря.