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Индекс цен: за год больше всего подешевело топливо

rus.postimees.ee
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Если члены нефтяного картеля ОПЕК+ не смогут договориться о сокращении добычи, можно ожидать снижения цен на нефть и моторное топливо.
Если члены нефтяного картеля ОПЕК+ не смогут договориться о сокращении добычи, можно ожидать снижения цен на нефть и моторное топливо. Фото: Marko Saarm

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в ноябре остался на том же уровне, что и в октябре, и по сравнению с ноябрем прошлого года повысился на 4%. Товары были дороже по сравнению с ноябрем прошлого года на 2,6% и услуги — на 6,5%.

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с ноябрем 2022 года в ноябре на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило почти треть от общего повышения индекса. По сравнению с ноябрем прошлого года мясо и мясные продукты подорожали на 7,9%, мука, мучные изделия и крупяные продукты — на 6%, а фрукты — на 9,7%. Бензин был дешевле на 9,2% и дизельное топливо — на 17,2%.

«В последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем прошлого года было 4% или ниже в июне 2021 года: тогда оно составило 3,8%», — добавила Трасанов.

В сравнении с октябрем более всего на индекс потребительских цен повлияло, с одной стороны, подорожание продуктов питания на 1,2%, а с другой — снижение цен на моторное топливо на 4,8%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2023

Группа товаров

Ноябрь 2022 –ноябрь 2023 %

Октябрь 2023 –

ноябрь 2023 %

ВСЕГО

4,0

0,0

Продукты питания и безалкогольные напитки

5,7

1,2

Алкогольные напитки и табак

4,5

-0,1

Одежда и обувь

6,1

-1,1

Жилье

3,8

-0,6

Домашнее хозяйство

4,8

1,5

Здравоохранение

9,2

-0,1

Транспорт

-4,7

-2,4

Связь

1,8

-1,1

Досуг

7,2

1,1

Образование и детские учреждения

7,8

0,0

Питание вне дома, размещение

8,6

1,0

Различные товары и услуги

6,0

1,3

 

 

 

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