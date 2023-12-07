Индекс цен: за год больше всего подешевело топливо

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с ноябрем 2022 года в ноябре на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило почти треть от общего повышения индекса. По сравнению с ноябрем прошлого года мясо и мясные продукты подорожали на 7,9%, мука, мучные изделия и крупяные продукты — на 6%, а фрукты — на 9,7%. Бензин был дешевле на 9,2% и дизельное топливо — на 17,2%.

«В последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем прошлого года было 4% или ниже в июне 2021 года: тогда оно составило 3,8%», — добавила Трасанов.

В сравнении с октябрем более всего на индекс потребительских цен повлияло, с одной стороны, подорожание продуктов питания на 1,2%, а с другой — снижение цен на моторное топливо на 4,8%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2023

Группа товаров Ноябрь 2022 –

ноябрь 2023 % Октябрь 2023 – ноябрь 2023 % ВСЕГО 4,0 0,0 Продукты питания и безалкогольные напитки 5,7 1,2 Алкогольные напитки и табак 4,5 -0,1 Одежда и обувь 6,1 -1,1 Жилье 3,8 -0,6 Домашнее хозяйство 4,8 1,5 Здравоохранение 9,2 -0,1 Транспорт -4,7 -2,4 Связь 1,8 -1,1 Досуг 7,2 1,1 Образование и детские учреждения 7,8 0,0 Питание вне дома, размещение 8,6 1,0 Различные товары и услуги 6,0 1,3