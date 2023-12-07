Индекс цен: за год больше всего подешевело топливо

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в ноябре остался на том же уровне, что и в октябре, и по сравнению с ноябрем прошлого года повысился на 4%. Товары были дороже по сравнению с ноябрем прошлого года на 2,6% и услуги — на 6,5%.
По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с ноябрем 2022 года в ноябре на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило почти треть от общего повышения индекса. По сравнению с ноябрем прошлого года мясо и мясные продукты подорожали на 7,9%, мука, мучные изделия и крупяные продукты — на 6%, а фрукты — на 9,7%. Бензин был дешевле на 9,2% и дизельное топливо — на 17,2%.
«В последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем прошлого года было 4% или ниже в июне 2021 года: тогда оно составило 3,8%», — добавила Трасанов.
В сравнении с октябрем более всего на индекс потребительских цен повлияло, с одной стороны, подорожание продуктов питания на 1,2%, а с другой — снижение цен на моторное топливо на 4,8%.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2023
Группа товаров
Ноябрь 2022 –ноябрь 2023 %
Октябрь 2023 –
ноябрь 2023 %
4,0
0,0
Продукты питания и безалкогольные напитки
5,7
1,2
Алкогольные напитки и табак
4,5
-0,1
Одежда и обувь
6,1
-1,1
Жилье
3,8
-0,6
Домашнее хозяйство
4,8
1,5
Здравоохранение
9,2
-0,1
Транспорт
-4,7
-2,4
Связь
1,8
-1,1
Досуг
7,2
1,1
Образование и детские учреждения
7,8
0,0
Питание вне дома, размещение
8,6
1,0
Различные товары и услуги
6,0
1,3