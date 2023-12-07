Глава Eesti Keskkonnateenused: реформа по утилизации отходов только загрязнит окружающую среду

Надежда на то, что выставление счетов за вывоз мусора от 79 самоуправлений напрямую клиентам, поможет решить проблемы переработки отходов в Эстонии, основана на вере, а не на знании, поскольку увеличение процента вывоза отсортированного мусора не означает увеличение количества перерабатываемых отходов, сказал Лууде.

«Реформа по утилизации отходов со стороны выглядит экологично, но по факту замусорена, – сказал Лууде. – Министерство климата планирует провести реформу отходов, в рамках которой главное изменение касается того, кто будет выставлять гражданам счета за услуги по вывозу мусора. Причиной является то, что так страну легче наполнить пластмассовыми контейнерами, большая часть которых пустует, особенно в сельской местности. Если в день вывоза мусора в контейнерах и были отходы, то их утилизация остается под вопросом. Без введения налога на сжигание подавляющее большинство отходов по-прежнему сжигается. Если обслуживание клиентов будет поручено муниципалитетам, целостность службы вывоза отходов нарушится. Такой порядок определенно является шагом к загрязнению окружающей среды, а не к климатической нейтральности».