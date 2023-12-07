Глава Eesti Keskkonnateenused: реформа по утилизации отходов только загрязнит окружающую среду

Председатель правления Eesti Keskkonnateenused AS Арго Лууде выступил с критикой планируемой реформы по утилизации отходов, заявив, что она не сделает окружающую среду чище, а наоборот загрязнит ее.
Надежда на то, что выставление счетов за вывоз мусора от 79 самоуправлений напрямую клиентам, поможет решить проблемы переработки отходов в Эстонии, основана на вере, а не на знании, поскольку увеличение процента вывоза отсортированного мусора не означает увеличение количества перерабатываемых отходов, сказал Лууде.
«Реформа по утилизации отходов со стороны выглядит экологично, но по факту замусорена, – сказал Лууде. – Министерство климата планирует провести реформу отходов, в рамках которой главное изменение касается того, кто будет выставлять гражданам счета за услуги по вывозу мусора. Причиной является то, что так страну легче наполнить пластмассовыми контейнерами, большая часть которых пустует, особенно в сельской местности. Если в день вывоза мусора в контейнерах и были отходы, то их утилизация остается под вопросом. Без введения налога на сжигание подавляющее большинство отходов по-прежнему сжигается. Если обслуживание клиентов будет поручено муниципалитетам, целостность службы вывоза отходов нарушится. Такой порядок определенно является шагом к загрязнению окружающей среды, а не к климатической нейтральности».
«Если государству нужно выделить больше средств органам местного самоуправления, то государство просто может дать им больше денег или обеспечить право собирать эти деньги разумным способом, но нет необходимости создавать новые дорогостоящие структуры. Возможно, например, установить налог на отходы, который есть во многих других странах, или взимать концессионную плату, – пояснил Лууде. – Непонятно, как звено обслуживания клиентов, управляемое местным самоуправлением, а точнее создание десятков таких подразделений, способствует более качественному, быстрому и эффективному обслуживанию и решению проблем. Еще менее ясно, как это способствует увеличению переработки отходов».
«Переработку упаковки должны обеспечивать в первую очередь упаковочные компании или созданные ими организации ответственности производителей, - сказал Лууде. - Можно быть недовольным тем, что сеть контейнеров разрежена, но нынешний порядок установлен законом. Если есть желание реализовать сбор на месте, можно возложить это обязательство на плечи производителей».
«При необходимости государство должно найти решение для приобретения дополнительных контейнеров, как это было сделано при внедрении раздельного сбора биоотходов, но решение, согласно которому предполагается, что в будущем сбор отходов упаковки будет осуществлять местное самоуправление – это нечто совершенно иное. Организации ответственности производителей обязаны принимать отходы упаковки для дальнейшей переработки и покрывать затраты местных самоуправлений на сбор, но в таком случае производители не могут контролировать размер этих затрат или предлагать более эффективные решения», – сказал Лууде.
«Отдельно можно сортировать и 25 различных фракций, но сопутствующая переработка упаковки пока не проводилась, – отметил Лууде. – Можно собрать больше упаковки, но с точки зрения логистики неэффективно. Так же неразумна идея поиска мест для переработки посредством объявления тендеров. Мне, как владельцу свалки, даже нравится эта идея, но, если взглянуть на картину целиком, становится ясно, что такая система препятствует изобретательности и инновациям, потому что государственные закупки означают закрытие рынка на определенный период времени. Даже в условиях очень медленной государственной бюрократии обычный срок договора о государственных закупках (5 лет) — это большой срок, более того, значительная часть обработки происходит вообще не в Эстонии».
«Если кратко перечислить обстоятельства, которые помогут улучшить переработку отходов, то их можно пересчитать по пальцам одной руки: создание спроса на произведенную из отходов продукцию и создание пособий для реализации такой продукции переработчиками. Компании, занимающиеся переработкой, должны иметь возможность влиять на логистику сбора в соответствии с ситуацией на рынке. Правовая среда должна быть безопасной, а бюрократия, связанная с разрешениями, должна быть сокращена», – добавил Лууде.
Для реализации реформы по отходам Министерство климата готовит пакет нормативных изменений. Его принципы обобщены в законопроект намерения разработки Закона об отходах, Закона об упаковке и других законов. Он дает обзор запланированных в рамках реформы изменений и их целей, а также пытается пояснить, как правительство Эстонии хочет улучшить переработку бытовых отходов и раздельный сбор мусора.
Eesti Keskkonnateenused – концерн компаний по управлению отходами и коммунальным услугам, основной деятельностью которой является сбор бытовых отходов. Кроме того, компания занимается сбором вторичного сырья, строительного мусора и других отходов. В некоторых регионах Эстонии компания также предлагает услуги по обслуживанию дорог и улиц в зимний период. Компания обслуживает более 100 000 клиентов в Эстонии.