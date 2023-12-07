В акции в поддержку Палестины в Таллинне участвовал член «Братьев-мусульман»

«В случае с этим человеком мы установили, что он находился в Эстонии и призывал к насилию», – сказал Ратассепп.

По его словам, КаПо использует свои методы и средства для выявления таких лиц и сотрудничает как внутри страны, так и с иностранными партнерами. «В отношении этого человека было начато производство, и теперь мы также знаем, что он покинул нашу странц», – отметил Ратассепп.

Полиция безопасности в своих ежегодниках заверяла, что уровень террористической угрозы в Эстонии низкий. «Мы говорим о нескольких десятках человек, которые более радикально настроены и которыми мы, безусловно, занимаемся и смотрим, чтобы они не стали более агрессивными. Ввиду палестино-израильского конфликта мы отслеживаем тех, кто призывает к насилию, то есть разжигает терроризм», – объяснил Ратассепп.

«Братья-мусульмане» – организация исламского фундаменталистского типа.