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«Курит, пьет, пристает к парням»: в сети снова появился скандальный канал, в котором травят подростков

Валерия Ермакова
, журналист
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Подростковая травля. Фото иллюстративное.
Подростковая травля. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В редакцию Rus.Postimees поступила тревожная информация, что после закрытия Telegram-канала, где травили подростков из Ида-Вирумаа, в сети появилось новое зло – группа с более чем пятью тысячами участников, в которой издеваются над детьми по всей Эстонии.

В этот Telegram-канал выкладываются фотографии подростков с их личной информацией (имя, возраст, место учебы и проживания), а также комментируется их поведение и внешность.

Желающий может отправить фотографию любого содержания администратору канала, который выложит ее на всеобщее обозрение. Под каждым постом можно найти сотни оскорбительных комментариев, которые приводят в ужас своей жестокостью. Администраторы также призывают людей присылать фотографии.

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