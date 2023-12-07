В редакцию Rus.Postimees поступила тревожная информация, что после закрытия Telegram-канала, где травили подростков из Ида-Вирумаа, в сети появилось новое зло – группа с более чем пятью тысячами участников, в которой издеваются над детьми по всей Эстонии.
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«Курит, пьет, пристает к парням»: в сети снова появился скандальный канал, в котором травят подростков
В этот Telegram-канал выкладываются фотографии подростков с их личной информацией (имя, возраст, место учебы и проживания), а также комментируется их поведение и внешность.