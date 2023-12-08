МНЕНИЕ ⟩ Переход на эстонский язык обучения требует особого подхода к детям с задержкой речевого развития

С самого начала составления стратегии о переходе на эстонский язык обучения мы неоднократно задавали Министерству образования вопрос, кто и как будет принимать решение о том, на каком языке ребенку с особыми образовательными потребностями можно учиться. Закон разрешает при соответствующем решении комиссии Rajaleidja вести обучение на родном языке. В Rajaleidja в свою очередь утверждают, что с формальной точки зрения детей с речевыми проблемами в Эстонии нет и таких решений они выносить не собираются.

Да, действительно, ранее не было потребности в том, чтобы в решении комиссии был указан рекомендованный язык обучения или отдельно вынесены именно речевые проблемы, потому что для выбора школы с соответствующим языком обучения решение не требовалось. Но это не означает, что такие решения вовсе не нужны!

На принятие необходимых решений осталось восемь месяцев

Если к сентябрю 2024 года таких решений не будет, то пострадают в первую очередь ученики четвертых спецклассов, обучающиеся сейчас по обычной или облегченной программе. В первом и втором классе они учили эстонский язык два часа в неделю, сейчас учат четыре часа в неделю. Они с трудом овладевают простой разговорной речью и ни о каком обучении на эстонском языке в их случае речи идти не может.