В следующем году Таллинн выделит на образование почти 400 млн евро

В бюджете Таллинна на следующий год запланировано 396 млн евро на расходы на деятельность в сфере образования, что составляет почти 41% от всего запланированного объема расходов на деятельность.
Внимание сосредоточено в основном на переходе на эстонский язык обучения, на увеличение объема инвестиций и повышение нижней ставки зарплаты учителей.
По словам вице-мэра Андрея Канте, в следующем году больше всего внимания будет посвящено переходу на эстонский язык обучения, на сопутствующую этому деятельность предусматривается около девяти млн евро, однако не останутся без внимания и другие сферы. «Подобно тому, как это происходит на государственном уровне, в программе повысить в 2024 году нижнюю ставку зарплаты учителей, опорных специалистов и помощников учителей, труд которых оплачивается из городского бюджета. Для укрепления роли классного руководителя будет повышена плата за классное руководство до 200 евро», - отметил Канте.
По словам вице-мэра, город и в будущем году не станет повышать привязанную к ставке минимальной зарплаты плату за место в детском саду и продолжит покрытие расходов на питание в детских садах и школах, чтобы поддержать семьи в условиях роста цен. На эти цели в бюджете предусматривается чуть более 20 млн евро.
Инвестиции в сфере образования составят 27,5% от общего объема запланированных инвестиций, занимая второе место после инвестиций в сфере мобильности. Важнейшие проекты связаны с реновацией и развитием школ по интересам, общеобразовательных школ и детских садов.
Канте отметил, что одним из приоритетов для Таллинна по-прежнему является реновация учебных заведений. «Хотя резко возросшие цены на строительство повлияли и на городские инвестиции, мы запланировали 70,1 млн евро на инвестиции в сфере образования, это почти на 21 млн больше, чем в текущем году. Современная, поддерживающая развитие детей и молодежи среда имеет очень важное значение», - сказал вице-мэр.
В 2024 году начнется строительство пристройки к Таллиннской реальной школе, реновация старого здания Хийуской школы и строительство пристройки к ней. Начнется завершающий этап строительства пристройки Пиритаской экономической гимназии, строительство нового здания центра по интересам «Кулло», а также реконструкция здания по адресу ул. Карьямаа, 18, в школьное здание. Продолжится проектирование Ныммеской основной школы, пристройки гимназии Якоба Вестхольма, школы Хелени, начнется проектирование Каламаяской основной школы. Завершится ремонт фасадов зданий Образовательной коллегии Старого города на улице Олевимяги.
Работы по реновации зданий также пройдут в нескольких столичных детских садах. В 2024 году будет завершено строительство новых зданий в детских садах Маазикас, Магдалена, Мяннику и Мяннимудила. Продолжатся строительные работы в детских садах Кристийне, Лойтсу, Меэлеспеа. Начнется или продолжится проектирование еще 11 зданий детских садов. Общий объем инвестиций в дошкольные детские учреждения запланирован в объеме 38,1 млн евро.
Продолжатся работы по налаживанию отопительной и вентиляционной систем в учебных заведениях, а также замена освещения в классах на светодиодные лампы. Также предусматриваются резервные средства на ремонтные работы и приведение в порядок территорий (оград, уличного освещения, внутренних дорог и парковок), за счет чего можно покрыть более мелкие работы во многих учебных заведениях.
Бюджет Таллинна на 2024 год должен пройти утверждение горсобранием. Общий объем переданного в горсобрание проекта городского бюджета составляет 1,26 млрд евро, что на 79,5 млн или на 6,7% больше, нежели уточненный бюджет Таллинна на 2023 год.