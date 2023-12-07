В следующем году Таллинн выделит на образование почти 400 млн евро

Внимание сосредоточено в основном на переходе на эстонский язык обучения, на увеличение объема инвестиций и повышение нижней ставки зарплаты учителей.

По словам вице-мэра Андрея Канте, в следующем году больше всего внимания будет посвящено переходу на эстонский язык обучения, на сопутствующую этому деятельность предусматривается около девяти млн евро, однако не останутся без внимания и другие сферы. «Подобно тому, как это происходит на государственном уровне, в программе повысить в 2024 году нижнюю ставку зарплаты учителей, опорных специалистов и помощников учителей, труд которых оплачивается из городского бюджета. Для укрепления роли классного руководителя будет повышена плата за классное руководство до 200 евро», - отметил Канте.

По словам вице-мэра, город и в будущем году не станет повышать привязанную к ставке минимальной зарплаты плату за место в детском саду и продолжит покрытие расходов на питание в детских садах и школах, чтобы поддержать семьи в условиях роста цен. На эти цели в бюджете предусматривается чуть более 20 млн евро.

Инвестиции в сфере образования составят 27,5% от общего объема запланированных инвестиций, занимая второе место после инвестиций в сфере мобильности. Важнейшие проекты связаны с реновацией и развитием школ по интересам, общеобразовательных школ и детских садов.