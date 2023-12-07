ДЕНЬГИ В НЕБО ⟩ Таллинн заплатил за лазерный луч 100 000 евро. Что думает мэр?

Город построил временный павильон за три миллиона евро специально для Nexpo на шесть дней. Теперь известно, что мероприятие посетили только 4000 человек, что означает расходы в размере 750 евро на одного посетителя.

«По моему мнению, некоторые расходы можно было оптимизировать», - сказал Кылварт, добавив, что все было сделано в соответствии с правилами государственных закупок.

На вопрос, были ли затраты в 100 000 евро на лазерный луч из тех, которые можно было бы сократить, Кылварт ответил, что лично он не согласовывал бы это.

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Зеленый лазерный луч, направленный в небо, установили организаторы Nexpo для освещения города во время мероприятия. Он работал в сумерках и ночью.

Nexpo - это мероприятие зеленых технологий, которое проходило в ноябре, в рамках которого в Таллинне можно было увидеть ведущие компании в этой отрасли, представляющие свои продукты и услуги.

«Одна из целей выставки - повысить осведомленность эстонцев о зеленых технологиях и показать, как они будут влиять на повседневную жизнь в будущем», - сообщила Postimees координатор Nexpo в Таллинне Теле Йоост во время мероприятия.