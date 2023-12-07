ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЕМ? ⟩ С 2024 года минимальная зарплата в Эстонии увеличится почти на сто евро

«Рост потребительских цен особенно сильно влияет на благосостояние людей с низкими доходами. Как общество, мы должны помогать тем, кто находится в самых сложных условиях, и повышение минимальной заработной платы именно это и делает. С другой стороны, необходимо учитывать и растущее давление на зарплаты со стороны предпринимателей. Я выражаю признательность и благодарность нашим социальным партнерам - работодателям и профсоюзам - за достигнутое соглашение о повышении минимальной заработной платы», - заявил министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало.

Министр добавил, что согласно соглашению о доброй воле, заключенному весной этого года с социальными партнерами, целью является, чтобы к 2027 году минимальная заработная плата составляла 50 процентов от средней заработной платы в Эстонии. В 2024 году этот процент составит 42,5.

Повышение минимальной заработной платы было согласовано Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей Эстонии в коллективном договоре, подписанном 10 октября. По данным Налогово-таможенного департамента, в первые девять месяцев 2023 года 16 700 полностью занятых работников зарабатывали минимальную заработную плату (725 евро), что составляло 3,4 процента от всех полностью занятых работников. Кроме того, в среднем в месяц 21 100 полностью занятых работников зарабатывали от 726 до 819 евро, что составляло 4,3 процента работников. По оценкам Министерства финансов, повышение минимальной заработной платы на 95 евро принесет в государственный бюджет дополнительные налоговые доходы в размере 23 миллиона евро.

Повышение минимальной заработной платы приведет к увеличению заработных плат, связанных с минимальным уровнем, и росту зарплат в частном и государственном секторах. Также увеличатся суммы выплат, связанных с минимальной заработной платой, например, пособие по уходу за ребенком. Повышение минимальной заработной платы также может привести к увеличению местных пособий и компенсаций, выплачиваемых местными самоуправлениями, а также повлиять на цены на предоставляемые услуги, например, на плату за детский сад, если самоуправление связывает ее с минимальной заработной платой. Кроме того, повышение минимальной заработной платы способствует улучшению благосостояния малообеспеченных людей.