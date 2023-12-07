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ТАБЛИЦА ⟩ О ситуации в здравоохранении: знаем, куда вкладывать деньги, а вот где их взять, пока нет

Кадри Таммепуу
, журналист
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По словам министра Рийны Сиккут, будущее здравоохранения сумрачно, если через год-два не будут найдены дополнительные деньги, но из каких именно средств они буду выделяться, правительство должно отыскать сообща.
По словам министра Рийны Сиккут, будущее здравоохранения сумрачно, если через год-два не будут найдены дополнительные деньги, но из каких именно средств они буду выделяться, правительство должно отыскать сообща. Фото: Tairo Lutter

Специальная поддержка Кассы здоровья со стороны правительства исчезнет, ​​а министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-Демократическая партия) останется у разбитого корыта, поскольку, по ее словам, экономить негде. Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) дал понять, что расходы, покрываемые за счет кредитов или повышения налогов, не могут быть включены в государственный бюджет на следующий год.

Однако глубокая экономическая рецессия может помешать согласованию плана на более долгое время, который не позволил бы и дальше затягиваться очередям на лечение.

Сиккут и Вырклаэв оба входят в правление Кассы здоровья, поэтому они прекрасно понимают, что в следующем году субсидия времен коронавируса в размере 131 миллиона евро исчезнет как статья дохода. Дополнительные деньги, выделенные в Кассу здоровья за пенсионеров из госбюджета, не помогут залатать возникающую дыру, ведь уже в прошлом году эта сумма достигла своего потолка – 13 процентов минимальной заработной платы на каждого неработающего пенсионера.

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