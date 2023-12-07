Специальная поддержка Кассы здоровья со стороны правительства исчезнет, а министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-Демократическая партия) останется у разбитого корыта, поскольку, по ее словам, экономить негде. Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) дал понять, что расходы, покрываемые за счет кредитов или повышения налогов, не могут быть включены в государственный бюджет на следующий год.
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ТАБЛИЦА ⟩ О ситуации в здравоохранении: знаем, куда вкладывать деньги, а вот где их взять, пока нет
Однако глубокая экономическая рецессия может помешать согласованию плана на более долгое время, который не позволил бы и дальше затягиваться очередям на лечение.