ТАБЛИЦА ⟩ О ситуации в здравоохранении: знаем, куда вкладывать деньги, а вот где их взять, пока нет

Однако глубокая экономическая рецессия может помешать согласованию плана на более долгое время, который не позволил бы и дальше затягиваться очередям на лечение.

Сиккут и Вырклаэв оба входят в правление Кассы здоровья, поэтому они прекрасно понимают, что в следующем году субсидия времен коронавируса в размере 131 миллиона евро исчезнет как статья дохода. Дополнительные деньги, выделенные в Кассу здоровья за пенсионеров из госбюджета, не помогут залатать возникающую дыру, ведь уже в прошлом году эта сумма достигла своего потолка – 13 процентов минимальной заработной платы на каждого неработающего пенсионера.