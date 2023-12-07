В Брянске восьмиклассница открыла стрельбу из ружья в школе. Что известно

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы, которую устроила восьмиклассница в гимназии Брянска. Школьница, открывшая стрельбу, покончила с собой.
Информация о погибших и пострадавших разнится. Администрация Брянска изначально сообщала о двух погибших и четырех раненых. По данным МВД, во время стрельбы пострадали три человека, а стрелявшая девушка совершила самоубийство.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что восьмиклассница застрелила двух человек - одноклассницу и одну из преподавательниц.
ТАСС со ссылкой на информацию из больниц пишет, что один из двух школьников, пострадавших при стрельбе в гимназии, находится в реанимации, есть угроза его жизни. Состояние второго стабильное, средней тяжести.
Гимназия № 5, где произошла стрельба, оцеплена полицией. Все ученики были эвакуированы.
В Следственном комитете заявили, что возбуждено дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Отца устроившей стрельбу школьницы доставили на допрос к следователям.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что, по предварительной информации, школьница «пронесла в школу охотничье ружье „Бекас-3“, принадлежащее ее отцу».
«Оружие было спрятано в тубусе», - уточнил депутат.
Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, которую открыла ученица гимназии, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Агентство также сообщает, что девочка открыла стрельбу практически сразу, как вошла в класс.
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях
Это далеко не первый случай стрельбы в российских школах за последние несколько лет.
В мае 2021 года в гимназии № 175 в Казани стрельбу открыл бывший ученик школы - 19-летний (на тот момент) Ильназ Галявиев. В результате нападения погибли девять человек: семь учеников в возрасте от 14 до 15 лет и два педагога. В апреле 2023 года суд признал Галявиева виновным в массовом убийстве и приговорил к пожизненному заключению.
В день, когда произошла стрельба в казанской гимназии, российский президент Владимир Путин поручил проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
В ноябре 2019 года в Благовещенске 19-летний студент открыл стрельбу в здании колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Один человек погиб: жертвой стал один студент, еще трое молодых людей пострадали и были госпитализированы. Открывший стрельбу студент покончил с собой.
В октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму стрельбу открыл 18-летний студент Владислав Росляков. По версии российских следователей, он заложил взрывное устройство в столовой учебного заведения и открыл стрельбу по учащимся и работникам, после чего покончил с собой.
В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек, ранения получили порядка 70 человек.
Тогда СМИ сообщали, что буквально за месяц до нападения на колледж Росляков получил разрешение на хранение оружия, для чего, в том числе, посещал курсы стрельбы.
Стрельба в московской школе № 263 в феврале 2014 года стала первым в России нападением на учебное заведение по «американскому сценарию», в ходе которого погибли люди. Стрельбу открыл десятиклассник Сергей Гордеев - он пришел в школу с винтовкой и застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, он открыл огонь по ним, убив сотрудника вневедомственной охраны, еще один полицейский получил ранение.
Гордееву было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Позже подросток был признан невменяемым и суд направил его на принудительное лечение.