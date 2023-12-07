Гражданка Молдовы, пробывшая в Эстонии почти год, должна покинуть страну вместе с детьми

По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), женщина приехала в Эстонию из Польши через пограничный пункт Икла. В конце ноября сотрудники обнаружили женщину по адресу в Йысмяэ, где проживала вся семья.

Женщина приехала в Эстонию с двумя детьми, одному из которых год, а другому два. PPA сообщает, что женщине в срочном порядке было вынесено решение о незаконном пребывании и наложен штраф в размере 200 евро. PPA выдала ей предписание добровольно покинуть Эстонию в течение 14 дней и наложила на нее трехлетний запрет на въезд на территорию Шенгенской зоны. Детям запрет на въезд не применялся.

«Гражданам Молдовы разрешено находиться на территории Шенгенской зоны 90 дней в течение 180 дней. Женщина подтвердила, что знала об этом. Поскольку она въехала в Шенгенскую зону 1 марта, по состоянию на 5 декабря она находилась в Эстонии и на территории Шенгенской зоны в общей сложности 280 дней», - пояснили в PPA.