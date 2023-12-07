Каждый вечер мы относили собранные суммы в банк и вносили на специальный счет. Что было дальше с этими суммами, я не знаю. Это уже не касалось меня.

Мой супруг, не поставив в известность начальство, еле выждав, пока соберется следующая бригада врачей и строителей, которые готовились перевозить по железной дороге строительную технику (грузовики, краны, автобус), вместе с ними уехал 11 декабря в Спитак. Помню, что Артавазд не мог поднять глаз, твердил только одно: «Я должен быть там, я должен помочь»

Пока я находилась в штабе помощи с утра и до позднего вечера, мои дети оставались одни дома, им было шесть и четыре. Не было другого выхода. Связь держала с ними по телефону, чтобы не натворили ничего. Было такое ощущение, что и дети понимали, какое горе случилось в далекой Армении, на их родине, они оба родились в Ереване.

Через время управление решило принять в городе какое-то количество пострадавших из Гюмри (Ленинакан, город-побратим с Тарту), Спитака и Ванадзора (Кировакан). Был выделен целый этаж общежития на улице Раху.