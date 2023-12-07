Спитакское землетрясение произошло в северной части тогдашней Армянской ССР 7 декабря 1988 года в 11:41 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 6,8, а его максимальная интенсивность считалась разрушительной. Погибло 25 000–50 000, пострадало 31 000–130 000 человек. Проживающая в Эстонии Людмила Месропян вспоминает события тех дней.
Нам позвонили родные из Армении и сообщили о страшной беде. Весь день не отрывались от новостей. Вечером связалась Эне Кару, начальник отдела кадров узла связи, где мы работали и сказала: «Нужно что-то делать! Нужно создать штаб помощи жертвам землетрясения!»
И уже утром мой супруг Артавазд, будучи начальником 7-ой телефонной станции города Тарту, которая находилась на Тяхе, 104а, уже устанавливал телефон в небольшой квартире, выделенной городом под штаб. Эта квартира находилась на пятом этаже по улице Калеви. Номер дома не помню, увы.
С первой минуты и до конца закрытия штаба рядом с другими ребятами, я работала там. И конечно все помню до мельчайших подробностей.
Весь мир, буквально весь мир, откликнулся на это стихийное бедствие. Такой помощи из разных уголков света наверное и не помнит история. Но я немного расскажу, что именно происходило в эти дни в Тарту.
Сразу на следующий день улетели многие армянские студенты! Тут же стали создаваться группы врачей и строителей, которые полетели на борте первого самолета буквально на второй-третий день после катастрофы. Они отвезли с собой все то, что успели собрать предприятия, организации города и просто жители Тарту и его окрестности.
Помню, как позвонили из тартуского мясокомбината спросить: едят ли армяне свинину. Узнав, что мы христиане, они погрузили в первый самолет партия тушенки и копченые изделия. На собранные уже за эти пару дней деньги, мы купили в „Каубамая», работники которого открыли перед нами склады, одежду для детей всех размеров: белье, колготки, теплые вещи.
Я была тронута до слез отзывчивостью людей. Поток людской не иссякал. Они шли с утра и до позднего вечера. Приносили вещи, постельное белье, деньги, даже кто-то заботливо собирал пакеты с расческами, нитками, иголками.
В штабе постоянно работали несколько человек, заменяя друг друга.
У нас были толстые амбарные книги, в которых мы фиксировали пожертвования. Многие люди отказывались называть свои имена и оставляли разные суммы анонимно. Мы не уставали благодарить людей за сострадание.
Помню одну ситуацию. Пришла совсем старенькая женщина, которой пришлось подниматься на пятый этаж, открыла свой старый кошелек, я видела, что в нем лежали две купюры пять и 25 рублей. Она протянула пятерку, а потом ее рука застыла в воздухе и она вернула купюру на место, протянув 25 рублей. Знаете, я этот момент помню всю жизнь! Ведь нужно жить в то время, чтобы понимать, что для пенсионера значит такая сумма. Хотя и сегодня ситуация у стариков не лучше, увы.
Была еще одна тетрадь, которую нам пришлось завести, было много желающих усыновить сирот. Приходили даже представители церкви, которая находилась на улице Сыбра. Они изъявили желание принять у себя сразу 20 детей-сирот. Я им говорила, что Армения не пойдет на это и не отдаст детей, она обязательно присмотрит за ними и позаботится о сиротах. Так и получилось. Но эта готовность людей, она подкупала. Каждому хотелось сказать огромное спасибо! Обнять и благодарить, благодарить. Что и делали, конечно.
Каждый вечер мы относили собранные суммы в банк и вносили на специальный счет. Что было дальше с этими суммами, я не знаю. Это уже не касалось меня.
Мой супруг, не поставив в известность начальство, еле выждав, пока соберется следующая бригада врачей и строителей, которые готовились перевозить по железной дороге строительную технику (грузовики, краны, автобус), вместе с ними уехал 11 декабря в Спитак. Помню, что Артавазд не мог поднять глаз, твердил только одно: «Я должен быть там, я должен помочь»
Пока я находилась в штабе помощи с утра и до позднего вечера, мои дети оставались одни дома, им было шесть и четыре. Не было другого выхода. Связь держала с ними по телефону, чтобы не натворили ничего. Было такое ощущение, что и дети понимали, какое горе случилось в далекой Армении, на их родине, они оба родились в Ереване.
Через время управление решило принять в городе какое-то количество пострадавших из Гюмри (Ленинакан, город-побратим с Тарту), Спитака и Ванадзора (Кировакан). Был выделен целый этаж общежития на улице Раху.
Потянулись семьи пострадавших к нам в город. К этому времени штаб был закрыт. Все собранные вещи, которые не успели отправить в Армению, были на время перевезены в здание телефонной станции, где мы с мужем работали. Там же мы разгрузили большую партию бытовой химии от Объединения FLORA. И когда все пострадавшие были расселены в общежитии, вся одежда, постельное белье и прочее, была перевезена уже непосредственно в общежитие и передана в руки коменданта. Прошу прощения, я многих имен уже не помню. Были семьи, которых привезли мужчины, оставили жен и детей в Тарту, сами же вернулись расчищать завалы и восстанавливать города. Многие, получившие временный приют, через время вернулись к себе домой.
У нас в отделе связи города работал электриком один человек. Он близко дружил с Артаваздом. Пока муж находился в Спитаке рядом с эстонской бригадой строителей, друг пытался поддержать его семью тут в Тарту. К Рождеству установил елку, накупил игрушек под нее для детей. Ночью елка упала, он пришел и поправил ее, но елка опять свалилась, разбив массу игрушек. Агу снова все исправил. И все время говорил: «Вы ведь тоже армянская семья, помогая вам, я помогаю всему народу».
Так получилось, когда мой муж вернулся из Спитака, друг не дождался его, скоропостижно скончался.
Одна картина застыла в моей памяти навсегда. Артавазд, вернувшись без предупреждения, открыл дверь своего дома, и я увидела, как сильно побелела его голова. Он так и не смог рассказать, что именно видел в зоне землетрясения. Что пришлось пережить людям пострадавшим и тем, кто помогал им. Тем, кто слетелся со всех стран мира!
Хочу сказать, что и сегодня моя признательность не знает границ, каждому жителю нашей республики, помогавшим в те тяжелые дни далекой республике, принявшим человеческую боль, как свою, за большое сердце и за те слезы, которым я была свидетелем в штабе помощи, огромное спасибо вам! Я помню об этом и всегда рассказываю своим внукам.