Спешите! Регата Tall Ships Races Tallinn 2024 приглашает сотни волонтеров в команду организаторов

Руководитель проекта The Tall Ship Races Tallinn 2024 Марье Тыэмяэ отметила, что крупнейшая в Европе парусная регата – это особенное, уникальное событие, в рамках которого три таллиннских порта посетит более 50 крупных парусников.

«Со своей стороны мы предлагаем участникам регаты и всем посетителям мероприятия интересную и разнообразную программу – можно будет посетить парусники, послушать выступления лучших эстонских артистов, принять участие в различных занятиях на суше и воде», - сказала Тыэмяэ.

Таллинн в рамках парусной регаты организует большой морской праздник в Летной гавани, порту Ноблесснер и Старом порту. Отдельное внимание будет обращено на экологию моря, фестиваль будет организован в соответствии с требованиями защиты окружающей среды.

Tall Ships Races Tallinn 2024 приглашает в команду 500 волонтеров, которые будут помогать с организацией мероприятия до его начала и во время праздника. Добровольцы получат ценный опыт участия в организации крупного международного мероприятия, смогут встретить новых друзей, а также ознакомиться с жизнью на крупнейших парусниках мира.

Поиск волонтеров продлится вплоть до заполнения всех вакансий или до 25 апреля 2024 года. Принимаются заявки от людей не моложе 16 лет.

Помимо Таллинна в 2024 году этапы Tall Ships Races принимают Клайпеда в Литве, Хельсинки и Турку в Финляндии, Мариехамн на Аландских островах, Щецин в Польше. Главный организатор Tall Ships Races - Sail Training International, Таллиннский этап организуют город Таллинн, Эстонский морской музей, Таллиннский порт, порт Ноблесснер, Эстонское молодежное общество парусного спорта.

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