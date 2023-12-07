В учебные заведения по всей Эстонии снова поступили письма с угрозами взрыва

По словам министра, аналогичная ситуация случилась в среду в Литве. «Это очередная гибридная атака на страны Балтии, недавно подобная атака была осуществлена и на учебные заведения Словакии», - сказал Ляэнеметс.

По его словам, Департамент полиции и погранохраны уже в среду заранее предупредил учебные заведения о том, что такая акция может повториться, а также дал указания, как действовать и что следует иметь в виду в случае угроз.

По словам Ляэнеметса, ситуация ясно показала, что образовательные учреждения имеют дополнительную потребность в кризисном обучении.

«Кризисные учения уже прошли на этой неделе, два пройдут сегодня», - сказал Ляэнеметс, отметив, что на эти учения зарегистрировались около 300 учебных заведений.