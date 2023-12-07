Прибывающие в Эстонию по туристической визе могут лишиться разрешения на работу

По словам министра, планируется внести поправки в закон об иностранцах для упорячения правил пребывания и работы в стране иностранцев. «Мы планируем принять меры по упрощению реализации миграционных процедур и укреплению потенциала миграционного контроля», - заявил Ляэнеметс в четверг на пресс-брифинге правительства.

Так, государство хотело бы дать более четкие, чем раньше, указания, кто может жить и работать в Эстонии, принимая во внимание, например, прибыл ли приехавший в Эстонию из страны с высоким уровнем терроризма.

По словам Ляэнеметса, предстоит, например, составление списка стран, чтобы все знали, где могут существовать опасности. «Это касается и виз - если сейчас человек, приехавший по туристической визе или C-визе, может начать работать в Эстонии, то в будущем это право будет возможно только при наличии D-визы», - сказал министр.