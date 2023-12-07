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Прибывающие в Эстонию по туристической визе могут лишиться разрешения на работу

BNS
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Бюро Департамента полиции и погранохраны.
Бюро Департамента полиции и погранохраны. Фото: Elmo Riig

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, государство планирует ясно указать, граждане каких стран могут жить и работать в Эстонии. Согласно выдвинутому предложению, разрешения на работу в Эстонии не будет у тех, кто в будущем станет приезжать в Эстонию по туристической визе.

По словам министра, планируется внести поправки в закон об иностранцах для упорячения правил пребывания и работы в стране иностранцев. «Мы планируем принять меры по упрощению реализации миграционных процедур и укреплению потенциала миграционного контроля», - заявил Ляэнеметс в четверг на пресс-брифинге правительства.

Так, государство хотело бы дать более четкие, чем раньше, указания, кто может жить и работать в Эстонии, принимая во внимание, например, прибыл ли приехавший в Эстонию из страны с высоким уровнем терроризма.

По словам Ляэнеметса, предстоит, например, составление списка стран, чтобы все знали, где могут существовать опасности. «Это касается и виз - если сейчас человек, приехавший по туристической визе или C-визе, может начать работать в Эстонии, то в будущем это право будет возможно только при наличии D-визы», - сказал министр.

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