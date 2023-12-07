В Бразилии начались беспорядки из-за того, что клуб Пеле впервые вылетел из элитной лиги

Впервые за свою 111-летнюю историю клуб «Сантос», в котором играл легендарный Пеле, вылетел из элитной лиги чемпионата Бразилии. Клубу не хватило одного очка – команда проиграла «Форталезе» на домашнем стадионе в матче заключительного 38‑го тура бразильской Серии А.