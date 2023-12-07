В Бразилии начались беспорядки из-за того, что клуб Пеле впервые вылетел из элитной лиги

Впервые за свою 111-летнюю историю клуб «Сантос», в котором играл легендарный Пеле, вылетел из элитной лиги чемпионата Бразилии. Клубу не хватило одного очка – команда проиграла «Форталезе» на домашнем стадионе в матче заключительного 38‑го тура бразильской Серии А.
По итогам чемпионата команда набрала 43 очка и заняла 17-е место в турнирной таблице. У «Байи», которая опередила «Сантос» — 44 очка.
«Сантос» — многократный чемпион Бразилии, команда выигрывала внутреннее первенство восемь раз (в 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2022 и 2004 годах). После злополучного матча болельщики устроили беспорядки в городе Сантус. Они поджигали автобусы и автомобили, мусорные баки, вывески и здания.