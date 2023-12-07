Школа сразу же уволила сотрудника, ударившего глухого ребенка

Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковШкола сразу же уволила сотрудника, ударившего глухого ребенкаАйвар Ояперв, журналист7 декабря 2023, 14:11CopyFacebookШкола Поркуни действует в новом здании с 2011 года. Ранее дети с особыми потребностями учились в расположенном поблизости усадебном комплексе. Фото: Vladislav MusakkoВ школе Поркуне произошел печальный инцидент, когда взрослый из числа сотрудников персонала школы ударил глухого ребенка.Директор школы Дейли Матсон подтвердила случившееся, но не раскрыла подробностей и имени нападавшего, поскольку материалы были переданы в полицию для расследования, и процесс еще не завершен.КомментарииCopyFacebookКлючевые слова Эстониядетинасилиевзрослыедети с особыми потребностямипоркуни Pекомендуем