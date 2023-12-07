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Школа сразу же уволила сотрудника, ударившего глухого ребенка

Айвар Ояперв
, журналист
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Школа Поркуни действует в новом здании с 2011 года. Ранее дети с особыми потребностями учились в расположенном поблизости усадебном комплексе.
Школа Поркуни действует в новом здании с 2011 года. Ранее дети с особыми потребностями учились в расположенном поблизости усадебном комплексе. Фото: Vladislav Musakko

В школе Поркуне произошел печальный инцидент, когда взрослый из числа сотрудников персонала школы ударил глухого ребенка.

Директор школы Дейли Матсон подтвердила случившееся, но не раскрыла подробностей и имени нападавшего, поскольку материалы были переданы в полицию для расследования, и процесс еще не завершен.

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