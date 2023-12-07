Влияние холодов: Эстония потребляет электроэнергии гораздо больше, чем производит

Руководитель по связям с общественностью компании Elering Айн Кестер сказал ERR, что когда в Эстонии уже неделю стоит холод, то во избежание замерзания каких-либо систем приходится отапливать помещения, которые раньше не отапливались.

В Эстонии рекорд пикового потребления электроэнергии – 1591 МВт – был зафиксирован 18 февраля 2021 года. С 1966 года максимальное энергопотребление увеличилось более чем в три раза.

По данным Elering, в четверг в 11 часов в Эстонии было произведено 899,5 МВт электроэнергии.