Влияние холодов: Эстония потребляет электроэнергии гораздо больше, чем производит

В четверг, 7 декабря, в 11 часов потребление электроэнергии в Эстонии составило 1554,8 МВт, что довольно близко к рекордному пиковому потреблению в 1591 МВт, пишет Rus.ERR.
Руководитель по связям с общественностью компании Elering Айн Кестер сказал ERR, что когда в Эстонии уже неделю стоит холод, то во избежание замерзания каких-либо систем приходится отапливать помещения, которые раньше не отапливались.
В Эстонии рекорд пикового потребления электроэнергии – 1591 МВт – был зафиксирован 18 февраля 2021 года. С 1966 года максимальное энергопотребление увеличилось более чем в три раза.
По данным Elering, в четверг в 11 часов в Эстонии было произведено 899,5 МВт электроэнергии.