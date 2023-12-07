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Влияние холодов: Эстония потребляет электроэнергии гораздо больше, чем производит

rus.postimees.ee
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Заснеженные линии электропередач. Иллюстративное фото.
Заснеженные линии электропередач. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

В четверг, 7 декабря, в 11 часов потребление электроэнергии в Эстонии составило 1554,8 МВт, что довольно близко к рекордному пиковому потреблению в 1591 МВт, пишет Rus.ERR.

Руководитель по связям с общественностью компании Elering Айн Кестер сказал ERR, что когда в Эстонии уже неделю стоит холод, то во избежание замерзания каких-либо систем приходится отапливать помещения, которые раньше не отапливались.

В Эстонии рекорд пикового потребления электроэнергии – 1591 МВт – был зафиксирован 18 февраля 2021 года. С 1966 года максимальное энергопотребление увеличилось более чем в три раза.

По данным Elering, в четверг в 11 часов в Эстонии было произведено 899,5 МВт электроэнергии.

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