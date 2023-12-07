Государство согласно с решением суда: криптомиллионеров Турыгина и Потапенко не экстрадируют в США

По словам Лаанета, ЕС и США подписали соглашение об экстрадиции подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 2003 году, а Эстония подписала аналогичное соглашение в 2006 году. В 2016-2023 годах Эстония на основании этого соглашения экстрадировала в США свыше 20 человек.

"Но не всегда осужденному в США необходимо отбывать наказание на территории США, и во многих случаях, когда человек изъявлял желание отбывать наказание в Эстонии, это желание удовлетворялось", - сказал на пресс-брифинге правительства в четверг Лаанет, по словам которого правительство решило не оспаривать решение окружного суда от 29 ноября, отменившего решение правительства об экстрадиции двух подозреваемых в совершении уголовных преступлений в США.

«В то же время есть право инициировать новую административную процедуру для устранения недостатков, на которые указал Таллиннский окружной суд. Суд подчеркнул, что правительство недостаточно исследовало условия содержания в тюрьмах США. И мы это сделали. Мы уже сделали соответствующий запрос в США, получили один ответ, и еще кое-что уточним», - сказал Лаанет, по словам которого, Эстония также имеет юридичскогого атташе в США Индрека Тибара, который также может физически проверить, соответствуют ли там условия содержания тому, что мы можем ожидать.

Правительство 7 сентября решило на основании договора об экстрадиции между правительством и правительством США выдать мужчин США. 29 ноября Таллиннский окружной суд отменил решение об экстрадиции в США криптобизнесменов Ивара Турыгина и Сергея Потапенко. Окружной суд 29 ноября аннулировал постановления правительства, указав, что правительство, принимая решения, не изучило важные обстоятельства и не приняло их во внимание, что могло повлиять на решение о выдаче мужчин.