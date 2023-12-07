«Возможен гуманитарный коллапс»: армия Израиля ведет ожесточенные бои на юге сектора Газа

Накануне ЦАХАЛ заявил, что интенсивность боевых действий в секторе Газа достигла высшей точки с начала наземной военной операции. За сутки ВВС Израиля нанесли удары по примерно 250 террористическим объектам ХАМАС, указали в израильской армии. Военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что участвует в боях против израильских военных в Хан-Юнисе. Кроме того, в израильских вооруженных силах сообщили об обнаружении одного из крупнейших складов оружия ХАМАС в непосредственной близости от больницы, школы и жилых домов.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 16 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 захваченных 7 октября людей.