Галерея ⟩ Ёлки-иголки: во сколько обойдется праздничное дерево в этом году

Елка является неотъемлемой частью семейного праздника Рождества. Традиционно за елкой можно отправиться в лес. Кроме того, ее можно приобрести у торговых центров или же вообще заказать доставку на дом. Но сколько это стоит?
Рождественские ели и маленькие елочки в горшках можно заказать, например, на сайте крупной розничной торговли jõulukuused.ee. Самая небольшая елка (до 125 см) стоит на сайте 15 евро, от двух до четырех метров - в диапазоне от сорока до 110 евро. Елочки в горшках стоят от 15 до 120 евро в зависимости от размера.