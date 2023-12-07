В Эстонии создается новый государственный департамент с 400 сотрудниками

По мнению министерства, это даст толчок развитию земельного и пространственного планирования по всей стране.

Создание департамента и изменения в земельной и пространственной политике направлены на объединение опыта и данных о жилой среде, земле и пространственном планировании для принятия более эффективных решений. Земельно-пространственный департамент (MaRu) объединит задачи, связанные с землепользованием и землеустройством, строительством, планированием, архитектурой и жилой средой, которые распределены между различными министерствами и департаментами.

«MaRu объединит под одной крышей существующие разрозненные задачи. После нескольких лет подготовки, совместной работы и исследований у нас появилась всеобъемлющая и хорошо продуманная концепция того, как MaRu может стать исполнителем земельной и пространственной политики страны, а также сильным отраслевым экспертом и консультантом для граждан, органов государственной власти, бизнеса и местных самоуправлений», - сказал канцлер Министерства регионального развития и сельского хозяйства Марко Горбан.