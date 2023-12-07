В Эстонии создается новый государственный департамент с 400 сотрудниками

Министерство регионального развития и сельского хозяйства завершило разработку плана по созданию нового департамента, который начнет работу не позднее начала 2025 года.
По мнению министерства, это даст толчок развитию земельного и пространственного планирования по всей стране.
Создание департамента и изменения в земельной и пространственной политике направлены на объединение опыта и данных о жилой среде, земле и пространственном планировании для принятия более эффективных решений. Земельно-пространственный департамент (MaRu) объединит задачи, связанные с землепользованием и землеустройством, строительством, планированием, архитектурой и жилой средой, которые распределены между различными министерствами и департаментами.
«MaRu объединит под одной крышей существующие разрозненные задачи. После нескольких лет подготовки, совместной работы и исследований у нас появилась всеобъемлющая и хорошо продуманная концепция того, как MaRu может стать исполнителем земельной и пространственной политики страны, а также сильным отраслевым экспертом и консультантом для граждан, органов государственной власти, бизнеса и местных самоуправлений», - сказал канцлер Министерства регионального развития и сельского хозяйства Марко Горбан.
Вице-канцлер Министерства климата Иво Яанисоо добавил: «В настоящее время в стране имеется множество различных данных, которые не используются в полной мере и не ценятся. Например, для операций с землей, регистрации зданий или планирования необходимо обращаться во множество различных ведомств. MaRu объединит операции с пространственными данными в единое окно и поможет комплексно развивать цифровой кадастр, что является еще одним примером успеха электронного государства. Правильные решения, основанные на данных, также придадут дополнительное качество пространственной стратегии, которого до сих пор не хватало в стране, чтобы развивать жилую среду систематическим и основываясь на знаниях», - сказал Яанисоо.
Если концепция будет одобрена правительством, MaRu начнет функционировать не позднее начала 2025 года. Обсуждение вопроса о создании MaRu запланировано в правительстве на декабрь этого года, после чего можно будет приступить к практической подготовке, такой как разработка структуры, подготовка соответствующих законопроектов и анализ кадровых решений. В настоящее время в новый департамент планируется объединить более 400 должностей из различных министерств, Земельного департамента и Департамента сельского хозяйства и продовольствия.
Изменения планируются под эгидой министерств регионального развития и сельского хозяйства, в сотрудничестве с министерствами климата, культуры и финансов. Концепция MaRu была разработана в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами и партнерами, посредством консультаций и письменных консультационных кругов.