Победитель назван: жители Ласнамяэ выбрали, что построить на деньги народного бюджета

«Это очень интересный проект, который также принимал участие в голосовании в прошлом году, и уже тогда пользовался большой популярностью. К сожалению, в прошлом году он не был выбран. Однако теперь он набрал рекордное количество голосов по всему Таллинну. Цель проекта - создать приятную зону отдыха для жителей, окруженную разнообразными видами деревьев и кустарников. С одной стороны, люди смогут поближе ознакомиться с ландшафтным дизайном и растениям, а с другой – отдохнуть в пышной зелени», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко, по словам которой, подробнее рассказать о концепции проекта можно будет после встречи с автором идеи и совместного обозначения направлений.

Автор идеи «Ботанический сад. Компактный рай в бетонных джунглях» местный житель Максим Зуев. Предполагается, что проект будет расположен по адресу Ляэнемере теэ, 14.

Проголосовать можно было как электронно, так бумажными бюллетенями в различных пунктах голосования - в управе района, на улицах района, в учебных заведениях и на различных мероприятиях. В голосовании могли принять участие жители города Таллинна в возрасте 14 лет и старше. Голосовать можно было только за идеи своего района.

В Ласнамяэ в голосовании по народному бюджету приняли участие 1 735 жителей района. На выбор было предложено 18 различных идей. За создание Ласнамяэского ботанического сада проголосовали 475 человек. Второй по популярности идеей стала установка кранов с питьевой водой в разных местах района. Реализация проекта начнется в следующем году.

К концу этого года планируется реализовать идею, победившую в рамках народного бюджета 2022 года, и обновить зону для гриля у речки Пирита. К середине следующего года, надеемся, будет реализован прошлогодний победитель - долгожданные общественные туалеты в парках Паэ и Тондилоо. Проектирование туалетов и подготовительные работы из-за своей сложности заняли значительно больше времени, чем планировалось изначально.