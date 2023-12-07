Архиепископ Вийлма выступил с петицией о введении обязательного религиозного образования

В своей речи Вийлма сделал упор на глубокий смысл рождественской надежды, подчеркнув, что мир и радость могут наступить только тогда, когда все люди будут готовы действовать во имя примирения и мира. Вийлма также рассказал о ситуации в мире, упомянув о конфликтах в Украине и Израиле. Он подчеркнул разрушительное воздействие войн на природу и человеческие души.

Кроме того, архиепископ заявил о важности христианского образования в Эстонии и объявил о запуске петиции о включении неконфессионального религиозного образования в обязательную школьную программу. Референдум, проведенный столетием ранее, в 1923 году, вернул религиозное образование в качестве обязательного предмета в эстонские школы, которое было исключено из школьной программы несколькими годами ранее. По словам архиепископа, даже сегодня, в ситуации, когда естественная религиозность людей не исчезла, безответственно лишать каждое новое поколение привычных знаний и образования в результате государственной образовательной политики.

Размышляя о том, что происходит в эстонской политике, архиепископ выразил обеспокоенность тем, что избранные руководить народом люди ведут себя на своем посту порой механически, а в тени искусственной вежливости и алгоритмов не чувствуется человеческого тепла, искренности и понимания. «В Библии уже написано, что нельзя изгнать Вельзевула с помощью Вельзевула. Обструкция не может победить обструкцию. Взаимная обструкция со стороны сторонников демократии в конечном итоге означает самоубийство демократии», - заявил архиепископ.

Призвав помогать ближнему как в мире, так и в смуте, архиепископ сделал обзор деятельности и статистики EELK. В среднем от 685 000 до 700 000 человек ежегодно принимают участие в различных мероприятиях, организуемых EELK. В общей сложности 5 300 человек ежедневно вовлечены в деятельность Эстонской лютеранской церкви, как через трудоустройство, так и через волонтерскую работу.

«Эта цифра сопоставима с Тартуским университетом, официально считающимся крупнейшим работодателем в Эстонии, в котором в прошлом году работало 5154 человека», - сказал архиепископ. По данным Департамента статистики, почти половина из 3288 концертов, которые прошли в Эстонии в 2022 году, состоялись в лютеранских церквях. «Евангелическо-лютеранская церковь Эстонии и Eesti Kontsert - концертные агентства сопоставимого размера и масштаба», - сказал Вийлма.

Ежегодные адвентские послания архиепископа к широкой общественности - это традиция, начатая предыдущим архиепископом Андресом Пыдером.