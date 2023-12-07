Окончательно и бесповоротно: универсальная услуга исчезнет весной нового года

Правительство одобрило и отправило в Рийгикогу законопроект об изменении Закона об электроэнергетике и других законов, предусматривающий прекращение действия универсальной услуги с мая следующего года и создание правовой регуляции для внедрения механизма резервных мощностей электроэнергии.
Согласно законопроекту, вся регуляция универсальной услуги с 1 мая 2024 года признается недействительной. Цель универсальной услуги заключалась в защите потребителей от высоких цен на электроэнергию, но на сегодняшний день биржевые цены оказались ниже, чем цена на производство универсальной услуги.
В течение 2023 году не было ни одного месяца, когда биржевая цена превышала бы цену универсальной услуги в среднем за месяц. Поэтому универсальная услуга прекращается на два года раньше, чем планировалось. Потребители, которые хотят застраховать себя от колебаний цен и потреблять электроэнергию по фиксированной цене, могут продолжать это делать, заключив соответствующий договор. В этом случае это также выгодно для потребителя электроэнергии, поскольку в настоящее время фиксированные пакеты значительно дешевле универсальной услуги.
Наибольшее количество пользователей универсальной услуги было в январе 2023 года - более 310 000 домашних потребителей, включая как пользователей универсальной услуги, так и пользователей общего обслуживания по цене услуги. По состоянию на октябрь количество домашних потребителей универсальной услуги составляет 72 000. Более 87 000 домашних потребителей используют общее обслуживание по цене универсальной услуги.
Кроме того, согласно законопроекту создается регуляция, соответствующая регламенту ЕС, для внедрения механизма резервных мощностей.
Михал: необходимо создать новый резерв
«Для обеспечения надежности электроснабжения системы необходимо создать стратегический резерв, который по сути означает резервную станцию - мощность, которая не участвует в повседневной рыночной деятельности, но запускается в ситуации, когда спрос на электроэнергию превышает предложение. Стратегический резерв можно использовать, когда системный оператор видит, что в Эстонии возникает дефицит электроэнергии», - объяснил министр климата Кристен Михал.
Для создания резерва сначала необходимо получить разрешение Европейской Комиссии на государственную помощь. После этого Elering сможет начать подготовку к тендеру, условия которого рассмотрит Департамент конкуренции. Победитель тендера обязан предложить определенный объем производственных мощностей на определенный период времени, когда системный оператор считает, что такие мощности необходимо использовать.
Кроме того, в соответствии с изменением закона, расходы на управление транспортным причалом и инфраструктурой в Пакринеэме также будут включены в резервную плату, взимаемую за создание стратегического газового резерва. В настоящее время плата за создание стратегического газового резерва состоит только из расходов на хранение 1 ТВтч стратегического газового резерва в Латвии. Изменение поможет обеспечить постоянную готовность причала в Пакринеэме принять плавучий терминал на случай возникновения проблем с газоснабжением в Эстонии. Например, увеличение спроса может быть вызвано наступлением холодной зимы или проблемами с внешними связями.
«Создавая и храня 1 ТВтч стратегического газового резерва и возможность привозить в порт Пакринеэме плавучий терминал, мы гарантируем, что в кризисной ситуации компании, использующие газ, и котельные могут продолжать свою деятельность, - сказал министр климата Михал. - Инциденты с Balticconnector еще раз напомнили нам, что создание и хранение стратегического резерва - это необходимое решение».
С увеличением резервной платы вырастут расходы как для бытовых, так и для бизнес-потребителей газа. В обоих случаях плата за резервирование будет составлять менее одного процента от общего счета за газ. Точные расходы, связанные с причалом, на 2024 год станут известны в конце года.
Postimees написал о планах правительства прекратить универсальную услугу несколько недель назад. Тогда член правления Eesti Energia Келли Тосс-Каасик прокомментировала, что свободный рынок сегодня предлагает более выгодные решения, чем универсальная услуга. «В ближайшем будущем мы не ожидаем, что универсальная услуга снова сможет конкурировать с рыночными биржевыми и фиксированными ценами», - сказала она.
Когда универсальная услуга в октябре прошлого года с большим шумом вышла на рынок, это принесло пользу потребителям электроэнергии. Цена, временно установленная Департаментом конкуренции, но действующая до сих пор, составляла 154,08 евро за мегаватт-час, что в октябре, ноябре и декабре 2022 года было значительно дешевле средней биржевой цены.