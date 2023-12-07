Окончательно и бесповоротно: универсальная услуга исчезнет весной нового года

Для создания резерва сначала необходимо получить разрешение Европейской Комиссии на государственную помощь. После этого Elering сможет начать подготовку к тендеру, условия которого рассмотрит Департамент конкуренции. Победитель тендера обязан предложить определенный объем производственных мощностей на определенный период времени, когда системный оператор считает, что такие мощности необходимо использовать.

Кроме того, в соответствии с изменением закона, расходы на управление транспортным причалом и инфраструктурой в Пакринеэме также будут включены в резервную плату, взимаемую за создание стратегического газового резерва. В настоящее время плата за создание стратегического газового резерва состоит только из расходов на хранение 1 ТВтч стратегического газового резерва в Латвии. Изменение поможет обеспечить постоянную готовность причала в Пакринеэме принять плавучий терминал на случай возникновения проблем с газоснабжением в Эстонии. Например, увеличение спроса может быть вызвано наступлением холодной зимы или проблемами с внешними связями.

«Создавая и храня 1 ТВтч стратегического газового резерва и возможность привозить в порт Пакринеэме плавучий терминал, мы гарантируем, что в кризисной ситуации компании, использующие газ, и котельные могут продолжать свою деятельность, - сказал министр климата Михал. - Инциденты с Balticconnector еще раз напомнили нам, что создание и хранение стратегического резерва - это необходимое решение».

С увеличением резервной платы вырастут расходы как для бытовых, так и для бизнес-потребителей газа. В обоих случаях плата за резервирование будет составлять менее одного процента от общего счета за газ. Точные расходы, связанные с причалом, на 2024 год станут известны в конце года.

Postimees написал о планах правительства прекратить универсальную услугу несколько недель назад. Тогда член правления Eesti Energia Келли Тосс-Каасик прокомментировала, что свободный рынок сегодня предлагает более выгодные решения, чем универсальная услуга. «В ближайшем будущем мы не ожидаем, что универсальная услуга снова сможет конкурировать с рыночными биржевыми и фиксированными ценами», - сказала она.

Когда универсальная услуга в октябре прошлого года с большим шумом вышла на рынок, это принесло пользу потребителям электроэнергии. Цена, временно установленная Департаментом конкуренции, но действующая до сих пор, составляла 154,08 евро за мегаватт-час, что в октябре, ноябре и декабре 2022 года было значительно дешевле средней биржевой цены.