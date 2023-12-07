Ночью пройдут снегопады и дороги станут скользкими

По сообщению Центра организации движения Транспортного департамента, в четверг во второй половине дня дорожное покрытие крупных шоссе преимущественно влажное от реагентов, однако ночью пройдут снегопады, и дороги местами станут скользкими.
На дорогах близ Выру и Вильянди есть риск образования инея. По прогнозу погоды вечером осадков не ожидается, но на побережье местами будет поземка. Ночью на островах пойдет снег, который к утру распространится на материк, на побережье ожидается метель.
Температуры повсеместно минусовые, на востоке страны возможны 15 градусов мороза. Снегопады и метели сделают дороги скользкими.
Транспортный департамент напоминает, что при объезде снегоуборочной техники нужно проявлять повышенное внимание, поскольку дорога впереди может еще быть неубранной.